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桌球／德國公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙進8強

2020-01-30 18:48中央社 台北30日電

林昀儒（左）及鄭怡靜。 報系資料照
林昀儒（左）及鄭怡靜。 報系資料照
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林昀儒鄭怡靜聯手的台灣桌球「黃金混雙」，今天在桌球世界巡迴賽白金系列賽的德國公開賽混雙首輪，以3比1擊敗塞爾維亞組合，順利挺進8強。

林昀儒與鄭怡靜在去年12月，於中國鄭州舉辦的世界桌球巡迴賽年終總決賽，順利摘下奧運混雙門票，是台灣首組取得2020東京奧運參賽入場券的桌球選手。

農曆春節期間林昀儒與鄭怡靜雙雙不得閒，各自領軍參加奧運桌球資格賽，也紛紛率隊取得男、女團體滿額東京奧運門票，如今轉戰德國公開賽再次合體，也成功傳回捷報。

桌球世界巡迴賽白金系列賽一年僅有6站，是國際桌壇等級最高的公開賽，林昀儒與鄭怡靜的「林鄭配」雙打世界排名高居第2，僅次中國組合許昕與劉詩雯。

「林鄭配」今天在德國公開賽首輪遭遇從會外賽晉級的卡拉卡瑟維奇（Aleksandar Karakasevic）與魯普蕾絲庫（Izabela Lupulesku）這對塞爾維亞組合，兩人前兩局都打到「加班」，分別以14比12、12比10驚險拿下，也率先取得「聽牌」優勢。

第3局「林鄭配」沒能延續領先優勢，反倒以8比11棄守，所幸第4局兩人火力全開，最多擁有5分領先，最終以11比7淘汰對手，也取得晉級門票。

桌球林昀儒鄭怡靜

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