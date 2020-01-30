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SBL／武漢肺炎影響 明星賽確定取消

2020-01-30 16:58聯合報 記者曾思儒／即時報導

今年SBL明星賽取消舉辦。 報系資料照
今年SBL明星賽取消舉辦。 報系資料照
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受武漢肺炎影響，中華籃球協會秘書長李一中表示，原定下周六2月8日舉行的SBL明星賽確定取消，3月7日展開的下半季例行賽暫不影響。

「今天中午就有和展逸（執行單位）和Eleven Sports（轉播單位）討論，有仔細評估，為了整個球迷、工作人員和球員，還是安全第一。」李一中表示，SBL明星賽就是和球迷的籃球嘉年華，但「不怕一萬、只怕萬一」，評估後確定取消第17季SBL明星賽。

至於下月登場的2021年亞洲盃資格賽，李一中表示還沒收到亞洲籃總相關消息，如期舉行或延後辦理還是未知；中華隊預計2月21日和24日辦東道主，在和平籃球館先後迎戰馬來西亞隊和日本隊，團隊由外籍教練帕克領軍，今天在晧宇國際亞洲區培訓中心展開集訓。

李一中提到，同時間大陸也有亞洲區資格賽賽事，若大陸賽事暫緩，台灣的比賽很可能也延後舉行，但一切仍要等亞洲籃總通知。

2003年瓊斯盃就曾因SARS影響停辦，當年全大運也取消，體育署副署長林哲宏今天表示，目前離全中運和全中運的舉辦時間還有2個多月，是否影響還要看中央政策再配合，體育署已成立跨部會防疫小組，由副署長擔任召集人，會定期開會掌握狀況，國訓中心也會加強防疫宣導。

SBL全中運

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