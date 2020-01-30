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全中運主視覺超驚豔 江孟芝：屏屏挑戰只為更好的自己

2020-01-30 11:57聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑...
屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑戰，只為更好的自己」，同時以屏東縣鳥伯勞鳥「驕（鳥）仔」家族為吉祥物，20個line動態貼圖也同時上架，希望再創「我屏東我驕傲」。記者翁禎霞／攝影
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2020全國中等學校運動會將於今年4月於屏東隆重登場，屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑戰，只為更好的自己」，同時以屏東縣鳥伯勞鳥「驕（鳥）仔」家族為吉祥物，20個line動態貼圖也同時上架，希望再創「我屏東我驕傲」。

屏東縣長潘孟安表示，這次由屏東縣承辦的全中運，有一連串突破傳統賽事的做法，其中包含邀請土生土長屏東人的旅美設計師江孟芝，為全中運大會設計的主視覺意象與吉祥物，其中吉祥物「驕仔」，不僅是台語「鳥」的意思，也雙關「我屏東我驕傲」，代表屏東的榮耀之子，將在這場2020全中運的盛會大放異彩。

江孟芝也特別強調：這次的「2020全中運」LOGO設計理念，是由「屏」字草書轉化而來，有展開雙翅飛翔的意象，更融合雙手交叉的原住民舞蹈、煙火造型與跑道的曲線在其中，展現運動、成長與榮耀的精神。

同時，江孟芝設計師也針對20個比賽項目，打造出各式各樣運動造型的「驕仔」，作為運動識別系統，並設計一款「全能驕仔」LINE動態貼圖，用吉祥物「驕仔」，結合了屏東在地產業，如香蕉、檸檬、紅豆、巧克力及琉璃珠等，推出逗趣的動態貼圖，除了融入了新一代的流行語，更為選手設計了比賽心情的貼圖，讓「驕仔」更貼近2020全中運的年輕選手。

2020全中運預計今年4月在屏東登場，預計將有16000多位選手及教練齊聚屏東，屏東縣長潘孟安希望以不一樣的主視覺系列結合運動項目，展現屏東精神「屏屏挑戰，只為更好的自己」。

屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑...
屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑戰，只為更好的自己」，同時以屏東縣鳥伯勞鳥「驕（鳥）仔」家族為吉祥物，20個line動態貼圖也同時上架，希望再創「我屏東我驕傲」。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑...
屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑戰，只為更好的自己」，同時以屏東縣鳥伯勞鳥「驕（鳥）仔」家族為吉祥物，20個line動態貼圖也同時上架，希望再創「我屏東我驕傲」。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑...
屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，設計師江孟芝以六道光芒展現屏東精神「屏屏挑戰，只為更好的自己」，同時以屏東縣鳥伯勞鳥「驕（鳥）仔」家族為吉祥物，20個line動態貼圖也同時上架，希望再創「我屏東我驕傲」。記者翁禎霞／攝影
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全中運光芒

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