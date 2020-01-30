田徑／受武漢肺炎影響 世界室內田徑錦標賽延後一年

受武漢肺炎影響，世界室內田徑錦標賽延後一年。 美聯社 分享 facebook 原訂今年3月13至15日在南京舉行的世界室內田徑錦標賽，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國際田徑總會（IAAF）於29日在官網宣布，比賽將延後至明年3月舉行，不過確切日期尚未定案。

受到「武漢肺炎」肆虐影響，不少在中國大陸舉辦的國際賽紛紛移至其他國家進行，像是女足奧運資格賽最終輪就轉由澳洲接手，而原訂3月要進行的世界室內田徑錦標賽則確定延後一年舉行。

IAAF在聲明中表示，因中國大陸發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在持續擴大中，IAAF也與世界衛生組織聯繫，他們表示冠狀病毒在大陸境內、外的傳播仍處於令人擔憂的狀況，原本IAAF也考慮要將比賽改到其他國家進行，不過仍然存在著擔憂。

因此IAAF仍決定不選擇改地點舉辦賽事的選項，同時向那些願意接手舉辦比賽得國家致謝，IAAF在聲明中說：「雖然年度行事曆十分緊湊，但仍相信能在2021年找到合適日期舉辦這項賽事，鑑於南京已為此賽事進行很多的準備，仍希望以南京成為東道主。」

聲明中最後表示，不選擇取消賽事是因為很多運動員都希望本屆賽事能夠舉行，「因此我們現在將與運動員、合作夥伴一起努力，確定2021年的舉辦日期。」