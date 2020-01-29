WCBA／武漢肺炎衝擊停賽 8台將靜候通知

效力WCBA福建隊的魏于淳。圖／魏于淳提供 分享 facebook 隨著中國大陸武漢肺炎疫情持續擴大，除了男籃CBA無限期停賽，原定2月10日恢復比賽的女籃WCBA，同樣也停賽。許多返台過春節的WCBA台將，都接獲球團指示暫緩赴陸計畫。

因武漢疫情蔓延，CBA已將原定2月1日登場的所有賽事向後延，且目前無進一步確切復賽消息，本季效力CBA台將共計六人，包括廣廈猛獅隊劉錚、廣州龍獅隊陳盈駿、福建隊胡瓏貿、上海隊吳永盛、與林書豪共同效力北京首鋼隊的周儀翔與青島隊林韋翰。

WCBA原本欲配合大陸女籃結束東京奧運女籃資格賽後，2月10日重燃戰火，不過受到武漢肺炎疫情，同樣延後復賽。

效力福建隊的魏于淳就透露，原本預計1月27日飛大陸與球隊會合，但因為疫情影響宣布延期，包括河北的黃品蓁、四川隊陳晏宇、內蒙古隊張綺芳、黑龍江隊黃英利、天津隊彭詩晴、陝西楊雅惠、湖北武漢隊林仙芳以及魏于淳，都靜候球團通知。

儘管復賽時間未定，魏于淳以及林仙芳都在今日開工，回到母校北市大與學妹訓練，恢復體能。

另外包括原定2月6日至9日佛山登場的女籃奧運資格賽，同樣在考量疫情後，改至塞爾維亞貝爾格勒舉行，由大陸、英國、西班牙、南韓爭取三席奧運資格。