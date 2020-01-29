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拳擊／避肺炎奧運資格賽移至約旦 選手初二開工備戰

2020-01-29 16:01聯合報 記者林宋以情／即時報導

拳擊好手林郁婷國訓中心備戰。圖／教練曾自強提供
拳擊好手林郁婷國訓中心備戰。圖／教練曾自強提供
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受武漢肺炎疫情影響，東京奧運拳擊亞洲大洋洲資格賽延後至3月3日至11日，並更換地點改至約旦首都安曼，中華隊也調整備戰節奏，初二早早開工。

奧運拳擊亞洲大洋洲資格賽原定2月3日中國大陸武漢登場，國際奧會（IOC）拳擊工作組（Boxing Task Force）遲至上周才宣布，因疫情擴大，在顧慮選手及賽會人員安全考量下，更改比賽地點和時間。

將代表我國出賽57公斤級的女將林郁婷，初二就開工展開訓練。林郁婷的教練曾自強表示，儘管備戰步調多少需要調整，但換地點確實讓教練團鬆一口氣。希望接下來主辦資格賽約旦安曼，也能提出相關防疫措施，至少實行測量體溫，保護選手健康。

同樣積極備戰我國69公斤級好手陳念琴，也在初二就回到左營國訓中心，為迎接密集訓練作足暖身。教練柯文明坦言，資格賽遇到武漢肺炎疫情爆發延期，的確打亂訓練計畫。

柯文明說，教練團也視選手狀況而定，從心態、訓練計畫和節奏調整，幫助選手迎接比賽。團隊預計2月29日出發，為3月3日登場的奧運資格賽做準備。

除了拳擊、女足受武漢肺炎影響，原定2月6日至9日大陸佛山登場的女籃奧運資格賽，也在評估疫情後改移至塞爾維亞首都貝爾格勒舉行。

另外原定3月27日至29日西安舉行的角力奧運亞洲區資格賽可能將取消，國際角力總會（International Wrestling Federation）表示，若有必要也考慮更換地點，目前烏茲別克、哈薩克、南韓都是選項，15天內將會做出決定。

中華隊

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