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冰球／捷報！中華青女全勝奪U18世界盃二級金牌 史上首度獲升一級

2020-01-29 09:01聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

中華青女隊獲U18盃二級冠軍。 中華民國冰球協會提供
中華青女隊獲U18盃二級冠軍。 中華民國冰球協會提供
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中華女將上演不可能的任務！台北時間今(29日)凌晨在荷蘭愛因荷芬舉辦的世界盃冰球U18賽，中華女將頂住末節1分落後的巨大壓力，連進2球逆轉戰局，最終4：3擊敗澳洲，3戰全勝拿下金牌，且明年升上世界一級，創下隊史新猷。

本屆U18賽事，中華先擊敗地主最強對手荷蘭，再打退哈薩克，取得2連勝。今面對身材高大的澳洲陷入苦戰，雖兩度取得領先，但都被追平，甚至在末節1分51秒遭蘿勃特(Phoebe Roberts)射進超前分，全隊一度陷入低氣壓中。

中華青女隊獲U18盃二級冠軍。 中華民國冰球協會提供
中華青女隊獲U18盃二級冠軍。 中華民國冰球協會提供
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總教練尹安中透露，「我們在去年U18和友誼賽2度擊敗澳洲，但對手有備而來，針對我們後衛不穩的弱點施壓，全隊陷入苦戰。尤其第二節王璇進球被判定不算，年輕球員受影響，進攻雜亂無章，險些葬送勝利。」

王璇因進球被裁判認定不算而落淚，沉寂了1節，直到被澳洲超前，她告訴自己定要振作，化悲憤為力量，並打進致勝球，成為贏球功臣。

賽事最佳後衛/球隊MVP林洋萁。 中華民國冰球協會提供
賽事最佳後衛/球隊MVP林洋萁。 中華民國冰球協會提供
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中華隊女子冰球隊2014年才成立，U18代表隊更僅成軍2年。去年U18代表隊在2級拿下3勝2敗，今年再上層樓，3場都僅贏1分，對哈薩克更殺入黃金驟死賽才分勝負，但仍頂住壓力，全勝升上一級，寫下奇蹟。賽後全隊抱在一起喜極而泣，迎接隊史最美好的一刻。

中華民國冰球理事長謝俊煌表示，「本次U18應是史上最強的隊伍，但首場就被安排遇上地主國荷蘭，仍臨危不亂獲勝，實屬不易。能拿下金牌令人振奮，隊員很多來自南部，但台灣場地受限，只有小巨蛋能練習，很多球員坐夜車北上苦練，加上比賽經驗不足，但仍拚盡全力，真的是台灣之光。也希望未來政府能大力支持，蓋更多冰場，讓台灣能揚名國際。」

秘書長黃意中則說，「球員努力一年總算有了代價，未來協會定會成為球員最大的後盾，爭取更多資源。明年升上一級後，對手更強，必須更加努力，希望能再創佳績。」

中華青女隊獲U18盃二級冠軍。 中華民國冰球協會提供
中華青女隊獲U18盃二級冠軍。 中華民國冰球協會提供
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澳洲荷蘭裁判小巨蛋中華民國

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