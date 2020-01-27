冰球／黃金驟死賽擊敗哈薩克 U18中華青女隊史上首度升上一級差一勝

U18代表隊。冰球協會提供 分享 facebook

荷蘭愛因荷芬U18世界盃女子冰球賽，中華隊碰上強敵哈薩克，兩隊上演精采拉鋸戰，最終中華隊前鋒譚舒庭在黃金驟死賽利用反彈球，上演絕殺戲碼，終場4：3擊敗哈薩克，報了上屆落敗的一箭之仇，同時拿下2勝0敗，只要下一場擊敗澳洲，就能締造我國史上首度升上一級的空前紀錄。

中華隊開賽怯場、放不開的毛病再犯，首節第13分鐘就被攻破大門，陷入0：1落後。總教練尹安中表示，「哈薩克平均身高超過180，反觀我們球員大約在160至165公分間，面對對手壓迫，球員因畏懼而快速傳球或射門，導致進攻雜亂無章，直到最後一節才改善。」

中華隊收下二連勝。 U18 Nationaal Vrouwenteam IJshockey Nederland FB 分享 facebook

本場比賽中華隊利用速度戰與對手抗衡，全場射門多達45次，比哈薩克21次高出一截；其中第三節射門次數更取得22：5的壓倒性領先。

甫於2020年冬季青年奧運奪下銀牌的前鋒張恩婗單場梅開二度，兩戰共射進3球，成為進球王。尹安中認為，「張恩婗在冬青奧汲取許多國際賽經驗，且兩個比賽時間接近，又都在歐洲，狀態維持在顛峰，成為表現傑出的主因。」

中華隊在第二節3分27秒靠著王璇射門破網，取得本場首次超前，但隨後在13：05秒被追平。第三節張恩婗射進個人本場第二球，率隊再度領先，無奈還是未能守成。尹安中說，「體力下滑加上防守失誤，才會打得如此艱辛，尤其對手第二個進球，守門員已將球擋下，但裁判尚未裁定為死球，球員就已鬆懈，才會讓哈薩克趁亂得分。」

張恩婗(左)。 U18 Nationaal Vrouwenteam IJshockey Nederland FB 分享 facebook

黃金驟死賽採三打三對抗，中華隊將速度發揮淋漓盡致，比賽僅進行57秒，譚舒庭就利用反彈球，射進致勝分，全隊欣喜若狂。

尹安中在比賽罕見動怒，還摔壞戰術板，賽後他解釋，「不完全是針對球員表現，也是情緒宣洩。本場比賽哈薩克球員動作粗暴，尤其在門前多次犯規，但裁判都未響哨，才會有些激動。」

中華隊連續擊敗荷蘭與哈薩克，最終戰將碰上澳洲。兩隊去年就在U18世界盃交手過，中華隊以6：1獲勝，加上U18賽前的友誼賽也是台灣贏球，若能正常發揮，勝算很大。但尹安中仍不敢掉以輕心，「對手勢必會針對我們的弱點進行突破，球員必須全力以赴，穩扎穩打，才有機會獲勝。」