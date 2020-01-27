澳網／謝淑薇、詹皓晴混雙落馬 台將僅存詹詠然

詹家姊妹詹詠然(左)與詹皓晴在場上奮戰。 WTA提供 分享 facebook

去年美網打進決賽，我國女網好手詹皓晴和紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）澳網卻提前落馬，名列第4種子的台紐搭檔今天止步第二輪，和錯失1個賽末點機會的謝淑薇／英國斯庫普斯基（Neal Skupski）都無緣再闖關，台將在混雙僅存詹詠然克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）。

詹家姊妹在澳網名列女雙第7種子，今天先在第三輪亮相，歷經1小時又50分鐘以7：6（7：5）、6：4力退日本土居美咲／羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu），站上8強，追平去年聯手紀錄。

詹皓晴稍作休息後，墨爾本當地時間晚上在同樣的「1573球場」再上陣，但和維納斯沒能再闖關，以2：6、3：6不敵非種子的波蘭組合斯威雅蒂（Iga Swiatek）／庫柏特（Lukasz Kubot）。

昨天先挺進女雙8強的謝淑薇／捷克史翠可娃（Barbora Strýcová）今天休兵，謝淑薇混雙和斯庫普斯基迎接第2場比賽，但列第8種子的台英組合錯失「超級搶10」中的9：8賽末點機會，遭大陸鄭賽賽／維利根（Kristof Vliegen）連拿3分逆轉，以6：3、3：6、9：11無緣8強。

混雙上半籤表的種子全部都在8強前出局，明天開始下半籤表的第二輪賽事；去年打下法網和溫布頓混雙金盃的詹詠然／多帝吉是大會第6種子，也是3組台將中的僅存寶島代表，明天要在第3球場壓軸出賽。

第3球場明天充滿「台」味，台捷組合的女雙8強賽不早於台灣時間9點半上場，結束就換詹家姊妹挑戰4強；詹詠然經過一場休息，之後就要在同個球場搶混雙8強門票。