桌球／捷報！不讓對手吃下任何一局 莊智淵將5度征奧運

桌球好手莊智淵。 報系資料照片 分享 facebook

逢農曆新年，辛苦在海外征戰的台灣桌球好手傳出佳績，出征葡萄牙進行的東京奧運團體資格賽的中華桌球隊，繼女子隊在台北時間昨晚除夕夜，直落三打敗法國進軍8強，確定取得滿額3張女子桌球奧運門票之後；男子隊也以直落三力克波蘭，拿下第二勝順利晉級8強，同樣獲得3張滿額男子桌球奧運門票，其中領軍出征的老將莊智淵，一人扛下兩點勝利居首功，如無意外，38歲的他，生涯將第五度參加奧運，創下單一台灣選手參加奧運最多次紀錄。

昨晚世界排名第三的中華女子隊，在女子組16強戰對抗世界排名24的法國，比賽毫無懸念，第一點雙打陳思羽／鄭先知、第二點及第三點單打鄭怡靜、陳思羽，均打敗對手獲勝，其中前兩點均是直落三局就獲勝，取得三張奧運女子桌球團體賽資格同時，還有兩張女單門票。

世界排名第五的中華男子隊則是今天凌晨出征對抗世界29的波蘭，此役對中華隊輕鬆打，雙打由莊智淵／陳建安搭檔上場，接著林昀儒負責第二點單打，再由莊智淵扛第三點單打，台灣最強組合，均是直落三局獲勝，不讓對手吃下任何一局。男子賽計64隊參賽，中華隊首輪輪空，次輪打敗泰國，今天力克波蘭而挺進8強，而取得奧運男子團體資格，也有兩張男單門票。

去年原本傳出要退出中華隊的莊智淵，經過各方努力勸說後，於這場賽事之前，終於同意為國家再度效力，如今取得奧運資格有了最美好的結局，而莊智淵也將會第五度參加奧運，為生涯打造光榮的一頁。

今天凌晨的男子8強賽首先進行雙打，中華隊由老將莊智淵搭配陳建安上陣，以直落三（11-8、11-6、11-8）擊敗KULCZYCKI Samuel／BADOWSKI Marek，先馳得點，1比0領先。

接著進行單打，中華隊推出世界排名最佳的小將林昀儒出馬，又以直落三（11-7、11-8、11-6）擊敗DYJAS Jakub。第3點仍是單打，中華隊由莊智淵迎戰BADOWSKI Marek，結果仍是直落三（11-9、11-4、11-7）獲勝。

由於比賽採5點3勝制，負責第4、5點的林昀儒、陳建安的2場單打不用再比；中華男隊以3比0過關，除了挺進8強，也取得滿額的3張門票。

此次東京奧運桌球有男女團體、單打以及混雙，一共5面金牌，每隊男女選手最多各3人，滿額是6人。除了可參加男女團體，男女單打則各有2席，另外林昀儒／鄭怡靜之前已取得混雙參賽資格。

此外，今天實際下場比賽的莊智淵、林昀儒、陳建安（廖振珽、彭王維備戰），應該就是中華隊進軍東奧的戰將，其中莊智淵更將以39歲之齡第5度參加奧運，成為台灣第一人。