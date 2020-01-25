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LPGA首冠 徐薇淩拚今年

2020-01-25 01:10聯合報 記者毛琬婷／台北報導

徐薇淩全家飛往澳洲陪她一起過春節。 圖／徐薇淩提供
徐薇淩全家飛往澳洲陪她一起過春節。 圖／徐薇淩提供
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經過短暫休兵期，LPGA賽季再度開打，上季表現較為起伏的高球好手徐薇淩，季末做了很多努力，為了迎接新球季，除了繼續挑戰LPGA生涯首冠，也希望能在東京奧運替台灣奪下獎牌。

徐薇淩上季開高走低，第一場澳洲公開賽打下第三名，但接下來六場比賽都在四十名以外，去年球季參加廿八場比賽只有兩場擠進前十，另有五場遭淘汰。

季末徐薇淩積極調整，除了球桿外，也增強心理及技術層面，與運動心理師配合，希望能在新球季打出好表現。而今年除了LPGA賽季外，她還有另一個重要目標，就是東京奧運。

目前東京奧運女子高球排名徐薇淩排第卅一，與排名第廿八的台灣高球「一姐」盧曉晴有望參賽，這也是她的奧運初體驗，「很期待第一次的奧運，希望能幫台灣奪牌，也是今年重要目標，另一個目標則是希望LPGA的獎金能達到八十萬美元。」

李旻、程思嘉 獲LPGA資格

去年底台灣女子高球傳回不少好消息，李旻及程思嘉都順利考到LPGA資格，旅日好手蔡佩穎也靠著在次級賽巡迴賽獎金榜第二名，重返日巡正賽賽場。

「回到日巡正賽當然對自己有所期待，希望能成功挑戰靜岡的一座球場。」蔡佩穎笑說，自己在那座球場從未晉級，這也成為新球季一大目標，「一定要挑戰成功。」

而唯一在韓巡賽場拚鬥的台灣女將陳宇茹，去年底資格考成功過關，她希望在韓巡賽場打好基礎進而挑戰LPGA，「去年的唯一目標是考上韓巡，我也成功達到，希望在韓巡第一年球季，能擠進獎金榜前卅名。」

東京奧運澳洲LPGA

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