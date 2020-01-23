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泰國羽賽／麟洋配傷退 王子維遭逆轉

2020-01-23 22:02聯合報 記者曾思儒／台北─曼谷電話採訪

王子維。圖／Badminton Photo提供
王子維。圖／Badminton Photo提供
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屬BWF超級300系列的泰國羽球名人賽本周在曼谷登場，名列男雙頭號種子的「麟洋配」李洋／王齊麟今天打不到10分就傷退，送香港對手張德正／楊銘諾晉級8強，沒能上演「寶島內戰」。

「麟洋配」世界排名第7，和排名69的對手有段差距，但第一局4：5落後時就決定退賽，李洋說：「我上一站比賽時，左腳就有點不太舒服，在與教練及防護員的討論下決定保護，減輕腳的負擔，避免傷害發生，只能遺憾以傷棄的方式退出。」

「麟洋配」開季前兩站馬來西亞名人賽和印尼名人賽都打進8強，大馬賽和印尼賽都是超級500系列賽，泰國名人賽是下一級的超級300系列賽，總獎金17萬美元，除排名最高的寶島男雙列種子，世界排名15的「羽球王子」王子維也排男單第8種子，但今天碰大陸世界排名33的趙俊鵬先盛後衰，以21：13、12：21、10：21吞敗，無緣8強。

今天為台將先開胡的是男雙李哲輝／楊博軒，兩人在3局大戰以21：19、19：21、21：16力退馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，成唯一晉級8強的台將，下戰就是要和「麟洋配」今天對手張德正／楊銘諾搶4強門票。

寶島男雙共有4組闖第二輪，第3祖上陣的廖敏竣／蘇敬恒碰列4種子的馬來西亞組合「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強，以16：21、15：21敗陣；「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵碰大陸黃凱祥／劉成先盛後衰，以21：10、16：21、19：21遭逆轉。

白馭珀是今天壓軸上場的台將，她碰列第2種子的泰國「一姊」依瑟儂，首局在11：7領先下被對手連趕8分逆轉，最終以13：21、14：21出局；女雙許雅晴／胡綾芳則是以16：21、18：21敗給列第3種子的南韓組合金昭映／孔熙容。

羽球王子維

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