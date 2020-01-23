泰國羽賽／拚東奧積分 王子維過頭關

王子維。 圖／Badminton Photo提供 分享 facebook

農曆新年將至，力拚東京奧運積分的羽球台將不休兵。在泰國曼谷登場的世羽聯超級三○○系列泰國名人賽，大會男單第八種子「羽球王子」王子維，昨日以廿一比五、廿一比十三拍退同胞林祐賢，挺進卅二強，女單白馭珀也以直落二力克南韓廿歲小將申玉靜。

泰國名人賽總獎金十七萬美元（約台幣五一四萬元），冠軍可獲七千分積分。王子維去年年終賽挺進四強，寫下我國本土男單新頁，他目前世界排名十五名，春節前夕捨棄與家人圍爐時刻，赴泰國搶奧運積分。

過年沒得休，王子維已經習慣，笑說有假期也是獻給練球，「去年在台灣，練到除夕早上，初三繼續練」，期盼這回能在泰國打到最後一天，初二返台趕上後段年假。

王子維昨日面對林祐賢打出七比○開局，並趁勝追擊搶勝，次局在五平後、連下五分擴大分差，局末再以五比○攻勢擺脫對手，搶下晉級門票，今日迎戰大陸趙俊鵬。

世界女單四十名的白馭珀，昨日打下新年首勝，以廿一比十五、廿一比十八擊敗申玉靜。

今天小年夜還有四組男雙出賽，放眼本季首冠的頭號種子李洋／王齊麟拚八強門票，將對決香港組合張德正／楊銘諾，李哲輝／楊博軒、廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵及女雙許雅晴／胡綾芳也將依序登場。