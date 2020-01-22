冬青奧／短道競速滑冰首面獎牌 張蕙國際混合接力摘銀

中華隊冬青奧短道競速滑冰首面獎牌入袋，2020洛桑冬青奧當地時間22日，中華隊張蕙在短道競速滑冰國際混合接力賽奪銀。她所在的G隊預賽以4分11秒042分組第一晉級，決賽以4分12秒972，逆轉摘銀。獎牌屬於混合國家賽事，將不會計算在各國獎牌榜上。

張蕙與俄羅斯、韓國、法國同隊，她擔任第三棒，G隊決賽出發時落後名列第四，最後靠著眾人努力，逆轉摘下銀牌。這是她第一次參加接力賽，她認為自己的表現不錯，但技術層面上可以繼續加強，她說：「剛開始會怕拖隊友後腿，後來團隊磨合狀況很好，隊友都很照顧我。」

能夠在冬青奧拿下獎牌，張蕙坦言很激動，她說：「青年奧運每人一生只能參加一次，我不只有機會來，還收穫了一面獎牌。」除了在獎牌上有斬獲，她在速度上也有提升，不僅滑出個人最佳，也看到自己的不足，回去將繼續加強技術。

除了接力之外，張蕙還有參加500公尺、1000公尺，她的計畫就是「穩中求勝，享受其中」，並以放鬆的心來迎接比賽，賽前她也非常期待和各國年齡相近的好手們一同競技。