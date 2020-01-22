親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

一個口罩戴好幾天 急診女醫戳中台人常犯6錯誤

去紅帽！凡任大陸政協相關職務 不得參選國民黨中常委

運動筆記2020年首超馬，就超越自己。淬鍊、進化，為了獨角獸的約定與承諾
健行筆記大坑4號步道。頭嵙山。台中萬里長城軟腳坡。相思圓木舖設的木棧精英溫泉步道【野溪溫泉+野外炊煮初體驗】
NBA賽事精華- 快艇 vs. 獨行俠 (1月22日)今日五大好球 (1月22日)

冬青奧／短道競速滑冰首面獎牌 張蕙國際混合接力摘銀

2020-01-22 20:11聯合報 記者林宋以情／即時報導

中華隊冬青奧短道競速滑冰首面獎牌入袋，2020洛桑冬青奧當地時間22日，中華隊張蕙在短道競速滑冰國際混合接力賽奪銀。她所在的G隊預賽以4分11秒042分組第一晉級，決賽以4分12秒972，逆轉摘銀。獎牌屬於混合國家賽事，將不會計算在各國獎牌榜上。

張蕙與俄羅斯、韓國、法國同隊，她擔任第三棒，G隊決賽出發時落後名列第四，最後靠著眾人努力，逆轉摘下銀牌。這是她第一次參加接力賽，她認為自己的表現不錯，但技術層面上可以繼續加強，她說：「剛開始會怕拖隊友後腿，後來團隊磨合狀況很好，隊友都很照顧我。」

能夠在冬青奧拿下獎牌，張蕙坦言很激動，她說：「青年奧運每人一生只能參加一次，我不只有機會來，還收穫了一面獎牌。」除了在獎牌上有斬獲，她在速度上也有提升，不僅滑出個人最佳，也看到自己的不足，回去將繼續加強技術。

除了接力之外，張蕙還有參加500公尺、1000公尺，她的計畫就是「穩中求勝，享受其中」，並以放鬆的心來迎接比賽，賽前她也非常期待和各國年齡相近的好手們一同競技。

張蕙平時在大陸訓練，每年會回臺參加全國賽，累積國手積分。這次青奧也是她重要的轉捩點，她表示，這會成為自己邁向更高殿堂邁進的重要一站，並將目標放在2022北京冬奧，除了專心訓練，她希望也透過更多國際賽累積經驗。

張蕙（左二）在短道競速滑冰國際混合接力賽拿下銀牌，賽後滑冰隊全體合照。圖／中華奧...
張蕙（左二）在短道競速滑冰國際混合接力賽拿下銀牌，賽後滑冰隊全體合照。圖／中華奧會提供
分享
張蕙所在的G隊在前半段落後，位在第四名。圖／中華奧會提供
張蕙所在的G隊在前半段落後，位在第四名。圖／中華奧會提供
分享
張蕙（左）超越對手。圖／中華奧會提供
張蕙（左）超越對手。圖／中華奧會提供
分享
張蕙（中）所在的G隊在短道競速滑冰國際混合接力賽拿下銀牌。圖／中華奧會提供
張蕙（中）所在的G隊在短道競速滑冰國際混合接力賽拿下銀牌。圖／中華奧會提供
分享
張蕙（中）所在的G隊預賽以4分11秒042分組第一晉級。圖／中華奧會提供
張蕙（中）所在的G隊預賽以4分11秒042分組第一晉級。圖／中華奧會提供
分享

中華隊羅斯冬奧

延伸閱讀

冬青奧／不做就沒機會 雪車陳昱綸為奧運夢想堅...

冬青奧／隨行醫療團隊全面照顧 選手給予正面評...

冬青奧／雙人雪橇排名第六 教練連德安感動滿滿

冬青奧／雪橇賽事登場 楊仕勳、葉孟喆蓄勢待發

相關新聞

武漢肺炎疫情升溫 足協不排除棄賽奧運資格賽

2020-01-22 16:44

武漢疫情擴大 奧運資格賽拳擊暫緩

2020-01-22 16:07

冬青奧／不做就沒機會 雪車陳昱綸為奧運夢想堅持

2020-01-22 17:25

冬青奧／隨行醫療團隊全面照顧 選手給予正面評價

2020-01-22 17:20

足球／亞足聯拍板定案 女足資格賽改至南京舉行

2020-01-22 19:40

泰國羽賽／春節不休兵 王子維男單挺進16強

2020-01-22 17:14

高球／花蓮成立全國首座訓練基地 高協全力支援

2020-01-22 16:32

看熱鬧也看門道 台灣首本奧運主題繪本來了

2020-01-22 02:17

射箭／譚雅婷最終戰超車射進東奧 竹市府扮後盾

2020-01-21 23:54

羽球／七龍珠超狂聯名 戴資穎認證喊酷

2020-01-21 21:28

2020夯運動啟動 6搶1等140場國際賽在台舉行

2020-01-21 18:27

冬青奧／借雪橇給楊仕勛 連德安返台後投入冬奧備戰

2020-01-21 18:17

冬青奧／雪車楊柏威放眼冬奧 滑冰廖韋丞破教練紀錄

2020-01-21 16:58

射箭／譚雅婷入選國手 完成三度叩關奧運心願

2020-01-21 12:22

澳網／莎拉波娃首輪淘汰 連3場大賽一輪遊

2020-01-21 11:47

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／1票之差 基特99.7%得票錯過全票名人堂

2020-01-22 08:14

NBA／內線大將賽季恐報銷 獨行俠輸球又折兵

2020-01-22 12:21

中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00

NBA／丟詹皇兒子球迷出面 湖人鐵粉拍影片道歉

2020-01-22 13:47

NBA／為奪冠放棄4千萬美元年薪 保羅：不可能

2020-01-22 16:40

6搶1／中華隊教練團全出爐 建仔、恰恰再攜手

2020-01-22 12:07

NBA／「超人魔獸」重出江湖 哈沃德將出征灌籃大賽

2020-01-22 13:50

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

NBA／鮑威爾恐跟腱斷裂 巴瑞亞：沒人比他更強悍

2020-01-22 15:13

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

NBA／處女秀將登場 威廉森：可能會失眠

2020-01-22 09:07

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

2020-01-22 11:46

武漢肺炎疫情升溫 足協不排除棄賽奧運資格賽

2020-01-22 16:44

NBA／史坦追思會 魔術強森落淚：想念我的天使

2020-01-22 08:19

羽球／七龍珠超狂聯名 戴資穎認證喊酷

2020-01-21 21:28

NBA／史詩級61分 里拉德：生涯最棒的比賽之一

2020-01-21 23:44

NBA／雷納德攻守強勢 柏金斯：應在MVP討論

2020-01-22 18:34

NBA／21歲前累積27場破30分 唐西奇史上第3多

2020-01-22 13:54

NBA／生涯萬分里程碑 安戴托昆波：繼續前進

2020-01-22 14:08

MLB／陳偉殷前隊友歐蘇納 一年約加盟勇士

2020-01-22 09:56

澳網／納達爾談心：大滿貫並非追求目標

2020-01-21 23:36

MLB／洛杉磯市議會通過決議 要為道奇討回冠軍

2020-01-22 08:17

MLB／太空人老闆授意 春訓要球員為偷暗號道歉

2020-01-22 10:38

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

2020-01-22 09:38

日職／棒球周刊專訪張奕 棄打從投一度非常沮喪

2020-01-22 15:34

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

2020-01-22 12:54

NBA／自責復出表現差 波爾辛吉斯：輸球算我

2020-01-22 16:45

MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

2020-01-22 16:23

中職／「小龍女」冬盟初試啼聲 為2021累積經驗

2020-01-22 16:22

澳網／復出首戰出師不利 盧彥勳仍自傲

2020-01-21 23:41

MLB／未來滿分進入名人堂 美媒列出這7人

2020-01-22 18:17

澳網／先捐1萬美金助野火 澤瑞夫：奪冠獎金全捐

2020-01-22 10:20

武漢疫情擴大 奧運資格賽拳擊暫緩

2020-01-22 16:07

澳網／終結開季連敗 詹家姊妹闖第二輪

2020-01-22 09:55

澳網／不去想重返球后 大坂直美逆轉闖第三輪

2020-01-22 11:35

澳網／男雙補進會內賽 盧彥勳攜手謝政鵬搶勝

2020-01-22 11:10

MLB／基特入名人堂 美媒：「救援」大聯盟

2020-01-22 17:25

MLB／零負評基特進名人堂 沖淡偷暗號醜聞

2020-01-22 15:11

NBA／今日戰績表 雷納德、唐西奇對決均攻36分快艇取勝

2020-01-22 12:16

日職／12強賽改變張奕 燃起拚單季10勝信心

2020-01-22 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top