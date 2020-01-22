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冬青奧／不做就沒機會 雪車陳昱綸為奧運夢想堅持

2020-01-22 17:25聯合報 記者劉肇育／即時報導

雪車選手陳昱綸。圖／中華奧會提供
雪車選手陳昱綸。圖／中華奧會提供
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2020洛桑冬青奧當地時間20日，中華隊陳昱綸出戰男子雪車賽事，第一趟1分15秒68、第二趟1分15秒31、總成績2分30秒99、排名第18名，因為是第一次參加這種大型賽會，賽前他既緊張又期待，不過他也覺得自己變得更沉穩，比賽中更清楚知道自己該做的事。

早在國中時，陳昱綸就曾到奧地利參加測試，當時他對雪車並不會害怕，不過當時並未獲選，直到這次選拔後，他才再度接觸雪車，走過一開始的陌生，經過教練的幫助後，他逐漸步上軌道。

從選拔至今已經練了一年多，陳昱綸覺得自己越來越好，他認為自己技術有進步，但身體素質還不夠、體重也不夠，在家人與教練的協助之下，體重雖有增加，但天生吃不胖，也變成他雪車人生的挑戰。

從開始當選手之後，前往奧運就是陳昱綸的目標，他將青年奧運當成前往奧運的其中一站，他知道前進奧運是一條很難走的路，但堅信「難是難，但不做就沒機會了。」這次青奧他見識到其他選手的強大，並學習到他們的態度。

陳昱綸有感冬季運動在台灣的劣勢，除了沒有練習場地能夠像外國選手常常上冰練習之外，能夠學習的前輩並不多，中間的斷層比較大，但為了奧運夢，他還是願意堅持下去，「希望我們這群隊友，都能繼續練下去。」

中華隊

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