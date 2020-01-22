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冬青奧／隨行醫療團隊全面照顧 選手給予正面評價

2020-01-22 17:20聯合報 記者劉肇育／即時報導

防護員準備幫短道競速滑冰選手張蕙伸展。圖／中華奧會提供
防護員準備幫短道競速滑冰選手張蕙伸展。圖／中華奧會提供
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2020洛桑冬青奧中華隊共參加5種運動，14名選手出賽，分在洛桑賽區與聖莫里茲賽區兩地，其中中華奧會共派出一名隊醫與三名運動防護員隨行，要給選手最即時與全面的照顧。

針對不同運動項目以及人數，醫療團隊需要準備不同的器材與數量，出發前必須跟教練確認選手狀況，以因應現場狀況。到現場後，他們會先和選手確認身體狀況與平時的習慣，以不妨礙選手的狀況之下給與貼紮與治療，此外還有訓練前後的伸展、肌肉放鬆等，過程中還必須觀察選手，隨時給與協助，若遇到感冒或身體不適，則由醫生給予藥物治療。

每日他們也跟著選手的行程早出晚歸，以滑雪為例，比賽日需6點30分從選手村出發；雪橇隊也會提前至少一小時先到賽道做準備。另外，混合三對三冰球最後一場賽程晚間8點30分開打，等完賽後做完治療，也超過10點才能離開場館。

空架雪車選手呂佳欣賽前練習時，連續兩天練習都撞到左邊肋骨，當下防護員幫她貼消炎藥布，隔天狀況有得到緩解，雖然後續還有疼痛感，防護員也持續追蹤並給予治療，她表示，有防護員幫助很大，以往出國訓練、比賽都沒有防護員，之前受傷都只能靠自己簡單處理，這次有防護員，受傷或者疼痛就不需要忍著。

對雪橇選手葉孟喆而言，這次是他第一場有隨隊防護員的比賽，練習前兩天因為以往都沒有找防護員的經驗，所以並不敢主動開口，不過後面看隊友每天都有在貼紮，他才提出自己的需求，他說：「第一天在賽前有簡單貼紮，後續有其他問題的時候，防護員就會幫忙做部位的放鬆。」

除了貼紮與按摩之外，葉孟喆在出發前也會跟隨隊防護員聊天，「她不會講什麼勵志的話，但跟她講話會感覺很放鬆。」對於幫助他緩解緊張很有用，從外在到心理，也算是另類的防護內容。

中華隊冰球

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