武漢肺炎疫情升溫 足協不排除棄賽奧運資格賽

武漢肺炎疫情升溫，中華足協不排除放棄參加東京奧運女足亞洲區資格賽。圖／中華足協提供 分享 facebook

武漢新型冠狀病毒肺炎事件日趨嚴重，中華足協在今天下午針對2月3日至9日將在該地舉行的2020東京奧運女子足球亞洲區資格賽發出聲明，強調協會從月初就不斷與亞洲足球聯盟（AFC）保持聯繫，雖然目前仍未作出賽事暫緩或是更改地點的決定，但假使最終仍如期辦理，我國女足隊將以球員安全為第一考量，不排除棄賽。

足協在聲明稿中指出，該會在去年12月31日就致信詢問主辦單位亞足聯有關疫情狀況與是否有更換地點的可能，並在本月4日表達更換地點的訴求，不過亞足聯14日至15日連續來文，並附上世界衛生組織聲明，確認不會改變比賽主辦地點。

20日足協第二次發函亞足聯，並附上有關武漢疫情新聞連結，同時該會亦再次聯繫亞足聯秘書長，表達希望再次考慮比賽地點。而足協也在今天與體育署會談後明確表示，經詢問球員意願並考量目前疫情狀況，如本次賽事依然在武漢舉辦，將會放棄參與本次賽事。

足協強調，在亞足聯做出確後決定之前，中華足協將會持續備戰，為我國女足前進奧運做好最充分的準備，並與疾管署與體育署保持聯繫，隨時因應全球疫情狀況，在以球員安全為最優先考量之前提下做出決定，並向關心台灣女足的國人與球迷們報告。