高球／花蓮成立全國首座訓練基地 高協全力支援

全國第一個由地方政府斥資成立的高爾夫訓練基地在花蓮平和國中啟用。圖／中華高協提供 分享 facebook

全國第一個由地方政府斥資成立的高爾夫訓練基地昨天在花蓮平和國中啟用，中華高協並以辦理基層訓練營的方式表達申賀之忱，共吸引16位高球莘莘學子參加，為雙方合力推動高爾夫基層扎根寫下歷史新頁。

花蓮縣高爾夫訓練基地位於夀豐鄉平和國中校內，設有簡易真草果嶺及發球區，從發球區至果嶺長達170碼，非常適合8至12歲初學者使用。 長期致力於推動花蓮縣高爾夫扎根的東華大學楊昌斌教授表示，在縣府教育處長李裕仁及平和國中校長黃建榮兩位關鍵的幕後推手共同努力下，高球訓練基地才得以順利落成，「這也是中華高協與縣政府及地方委員會三方通力合作，推動基層高爾夫扎根的第一砲，且宣告花蓮已邁入培訓選手的新紀元，非常具有指標意義。」

全國第一個由地方政府斥資成立的高爾夫訓練基地在花蓮平和國中啟用。圖／中華高協提供 分享 facebook

中華高協為了充實花東高爾夫訓練營的內容與質量，除派出名教練高嘉鴻擔任講師，從21日至23日，將訓練延長至三天，並增加場地實作份量，中華高協理事長王政松也指示辦公室主任彭冠彰坐鎮協調。

為了讓訓練營圓滿舉行，花蓮高爾夫委員會主委黃冠欽還引介他的商場人脈共襄盛舉，女子職業名將程思嘉創辦的思嘉關懷列車也悄悄開到花蓮，由教練江光超，代表贈送每位參加學員一頂精美的愛迪達球帽。

長期協助花蓮高爾夫訓練的中華高協北區總教練高嘉鴻表示，花蓮雖地處偏鄉，資源較缺乏，但花蓮縣高爾夫委員會主委黃冠欽利用極佳的商界人脈，廣邀地方仕紳提供贊助共襄盛舉，讓他感受到花蓮對高爾夫教育發展的強烈企圖心，也看到花蓮的希望與未來。他強調，這套基層高球扎根的模式，也可以運用至其他各縣市。