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看熱鬧也看門道 台灣首本奧運主題繪本來了

2020-01-22 02:17聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

東京奧運七月即將開幕。聯經本月出版台灣首部自製奧運主題繪本「奧運」，邀來義大利波隆納插畫獎得主陳又凌，以童趣的繪圖風格，完整介紹奧運的歷史與運動項目；讓小讀者透過這部繪本，輕鬆愉快看懂奧運。

奧運有哪些運動項目？這些運動又是怎麼來的？聯經出版社主編黃惠鈴表示，對於每四年舉行一次的奧運，台灣人看似瘋狂，對相關運動知識卻又相當陌生。聯經因此邀請曾合作「台灣地圖」、「台灣最美的地方：國家公園地圖」的暢銷繪本作家陳又凌繪製「奧運」；也讓喜歡陳又凌作品的小讀者，視野從本土拓展到國際。

即使是國外，體育主題繪本也不常見，在台灣更屬創舉。黃惠鈴表示，該書將複雜的賽事與規則用簡圖呈現，令人一目了然，可以說是一本「奧運的懶人包」；讓大小讀者都能看熱鬧也看門道。聯經還找來中華奧林匹克委員會委員陳美燕、台師大體育系主任林靜萍擔任審閱，力求內容的專業與正確。

陳又凌則形容，這是一次「艱難又痛快的繪本製作旅程」。她表示，除了呈現知識性內容，還特意穿插一些小角色，讓內容更活潑有趣；希望讓小朋友透過圖像跟簡單的文字說明，增加對奧運和賽事的認識。「期待這樣一本書，可以勾起大家對奧運和體育賽事的了解，讓大家一起迎接每一場精采的比賽吧！」

台灣首本奧運主題繪本「奧運」。圖/聯經提供
台灣首本奧運主題繪本「奧運」。圖/聯經提供
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