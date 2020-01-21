澳網／一輪遊後下一步？ 莎娃：我不能預知未來

莎拉波娃今天以3：6、4：6敗給列19種子的克羅埃西亞對手薇基克，連3場大滿貫都「一輪遊」。 法新社 分享 facebook

俄羅斯前世界球后「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）今年拿到外卡才得以在澳網亮相，但這位前冠軍今天以3：6、4：6敗給列19種子的克羅埃西亞對手薇基克（Donna Vekic），連3場大滿貫都「一輪遊」，下一步動向成媒體焦點。

曾在2008年拿下澳網冠軍的莎娃，賽後記者會被詢問，今年是否是她最後一次在澳網亮相？「我不知道，我很幸運能到這裡參賽，感謝澳網主席提列（Craig Tiley）和團隊讓我參加這場比賽，但現在要談12個月後的事情太難了。」

莎娃去年還挺進16強，但之後就受右肩傷勢困擾，比賽打打停停，缺席了法網，溫布頓首輪退賽，美網也是第一戰就出局；目前排名百名外的她，WTA大賽想參加只能持外卡，但她表示還想到接續的比賽規劃。

「誠實告訴你，我不知道答案。」莎娃被問到是否考慮參加WTA挑戰賽或是ITF層級賽事時說，現階段還沒想到那麼多，「我沒有水晶球能告訴你我會打多少比賽，但我會樂意多打一些，無庸置疑。」

莎娃也提到，近年狀況雖十分起伏，但自己也不是唯一經過這些困境的球員，並不想特別提及肩傷帶來的掙扎，「我讓自己來到球場，很困難，但我也完成比賽，只是結果並非所想。」她悠悠說，雖歷經許多努力和認真訓練，比賽就是那麼殘酷，「這是為什麼冠軍之所以特別，就算只拿過一次也是。」

2009年摘下個人目前唯一澳網金盃的世界球王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天首輪沒遇太大挑戰，以6：2、6：3、6：0輕取玻利維亞對手德利恩（Hugo Dellien），晉級第二輪。