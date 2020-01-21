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2020夯運動啟動 6搶1等140場國際賽在台舉行

2020-01-21 18:27聯合報 記者劉肇育／即時報導

體育署與超級馬拉松運動協會聯合舉辦2020夯運動in Taiwan啟動暨棲蘭10...
體育署與超級馬拉松運動協會聯合舉辦2020夯運動in Taiwan啟動暨棲蘭100林道越野超級馬拉松宣推記者會。圖／體育署提供
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教育部體育署與中華民國超級馬拉松運動協會今天聯合舉辦「2020夯運動in Taiwan啟動暨棲蘭100林道越野超級馬拉松宣推記者會」，配合行政院推動形塑台灣品牌國際賽事政策，本次記者會結合同為百場賽事及台灣品牌賽事之一的棲蘭100林道越野超級馬拉松共同啟動今年台灣舉辦的百場國際賽事。

體育署表示，去年共計137場國際運動賽事在台灣舉辦，吸引超過1萬8000名外籍選手來台參賽，締造近100萬現場觀賽人次，且計有上億人次透過國內外電視或網路等多元平台收看，因為有全國熱愛體育運動的民眾熱情支持，今年也即將有超過140場國際賽事在台灣各地舉辦。

體育署表示，今年的每一場賽事都有各自特色與價值，像是在澎湖舉辦的帆船賽，在台東舉辦的「國際衝浪公開賽」，以野柳女王頭著名的「新北市萬金石馬拉松」，展現台灣民俗文化的賽事以擲筊著名的「華國三太子盃國際男子網球挑戰賽」，當然還有今年攸關東京奧運門票的「棒球最終資格賽」，體育署邀請大家在關注東京奧運的同時，也別忘了踴躍進場支持我國舉辦高達140多場的國際賽事。

此外，3月即將在宜蘭棲蘭林道開跑的「棲蘭100林道越野超級馬拉松」，不僅擁有全台現存最大的檜木群，還有享譽國內外的特色景點「三姐妹神木（台灣杉）」，更曾因國家地理頻道實地拍攝的紀錄片「透視內幕：棲蘭秘境馬拉松」，在國內外輪番播映，造成轟動，並獲第54屆電視金鐘獎非戲劇類攝影獎。

萬金石馬拉松棒球衝浪

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