親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

運動筆記等一個人的 BQ~~~~ 渣打馬拉松心得我與BQ的距離
健行筆記全球最美28條小路之台灣唯一入選。見晴懷古步道三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息 不用到復活島 就在台灣
NBA今日最佳球員- Damian Lillard (1月21日)賽事懶人包 (1月21日)

冬青奧／借雪橇給楊仕勛 連德安返台後投入冬奧備戰

2020-01-21 18:17聯合報 記者劉肇育／即時報導

雪橇選手楊仕勛出發前與教練連德安擊掌。圖／中華奧會提供
雪橇選手楊仕勛出發前與教練連德安擊掌。圖／中華奧會提供
分享

洛桑冬青奧雪橇國手楊仕勛的冬季運動生涯國三就已展開，原本是拳擊選手的他，靠著夏季練拳擊維持身體素質，同時也訓練自己的反應，加強在雪橇上的表現，教練連德安去年接手後，開始多了雪橇夏季訓練，包含體能、重訓、出發練習等，甚至在這次冬青奧期間還將個人雪橇借給楊仕勛使用。

除了給選手更多、更專業的訓練，連德安還在楊仕勛積分賽排名告急時，出借自己的雪橇，讓他有更好的表現，本次賽會單人雪橇楊仕勛也是用連德安的雪橇，他表示，第一次用教練的雪橇，感覺很不一樣，因為是成人板速度真得很快，對積分賽很有用，不過他坦言也壓力很大，因為很怕撞壞教練的雪橇。

楊仕勛單人雪橇第一趟成績57秒319，第二趟成績56秒497，總成績1分53秒816，排名第25名。因為受傷休息，導致練習時間變少，他賽前十分緊張，第一趟成績不如預期，結束後他也快速調整心情，告訴自己重新拚一下，第二趟才有進步，他說：「雖然成績不滿意，但至少有拚過了。」

當地時間20日，雪橇項目舉辦接力賽，由一男一女單人雪橇搭配一組雙人雪橇，楊仕勛、葉孟喆與紐西蘭選手組成一隊，總成績3分00秒945，拿下第八名，因為是第一次比接力，賽前楊仕勛也很期待。

連德安表示，選手這次的成績算是穩定發揮，回台之後他會卸下教練的身分，備戰2022北京冬奧，這同時是年輕選手的目標，並有選手目標要往成人組賽事前進，他也叮嚀選手，想要前進成人賽事，必須技術和速度都到位，不然很容易受傷，成績並非一蹴可幾，要靠一步步的練習和累積而成。

連德安冬奧

延伸閱讀

冬青奧／雪車楊柏威放眼冬奧 滑冰廖韋丞破教練...

冬青奧／標槍、雪橇都行 葉孟喆飛鷹領進門

冬青奧／雙人雪橇排名第六 教練連德安感動滿滿

冬青奧／雪橇賽事登場 楊仕勳、葉孟喆蓄勢待發

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

澳網／莎拉波娃首輪淘汰 連3場大賽一輪遊

2020-01-21 11:47

冬青奧／雪車楊柏威放眼冬奧 滑冰廖韋丞破教練紀錄

2020-01-21 16:58

2020夯運動啟動 六搶一等140場國際賽在台舉行

2020-01-21 18:27

射箭／譚雅婷入選國手 完成三度叩關奧運心願

2020-01-21 12:22

冬青奧／從容應戰突破自我 呂佳欣滑出個人最佳

2020-01-20 16:45

NFL／浪人莫斯特4達陣 49人隊史7度進軍超級盃

2020-01-20 15:49

NFL／酋長擊敗泰坦 等了50年進軍超級盃

2020-01-20 15:48

屏東全中運 南北場館隔98公里

2020-01-19 23:39

高球／日立慈善盃 陳宇茹一桿之差驚險封后

2020-01-19 19:50

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

2020-01-21 08:47

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16

NBA／里拉德轟新高61分 拓荒者延長賽勝勇士

2020-01-21 15:07

NBA／保羅砍28分宰前東家 雷霆賞火箭4連敗

2020-01-21 10:12

NBA／兒子被球迷丟東西 詹皇震怒

2020-01-21 14:26

NBA／帕森斯車禍重創 林書豪：兄弟早日康復

2020-01-21 10:47

NBA／三分球17投僅1中 哈登賽後惡補外線

2020-01-21 12:44

NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

2020-01-21 09:44

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

澳網／拉森57分鐘內落敗 獎金比上班族整年還多

2020-01-21 00:10

日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

2020-01-21 07:00

NBA／安戴托昆波大三元 公鹿7連勝連創紀錄

2020-01-21 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top