冬青奧／借雪橇給楊仕勛 連德安返台後投入冬奧備戰

雪橇選手楊仕勛出發前與教練連德安擊掌。圖／中華奧會提供 分享 facebook

洛桑冬青奧雪橇國手楊仕勛的冬季運動生涯國三就已展開，原本是拳擊選手的他，靠著夏季練拳擊維持身體素質，同時也訓練自己的反應，加強在雪橇上的表現，教練連德安去年接手後，開始多了雪橇夏季訓練，包含體能、重訓、出發練習等，甚至在這次冬青奧期間還將個人雪橇借給楊仕勛使用。

除了給選手更多、更專業的訓練，連德安還在楊仕勛積分賽排名告急時，出借自己的雪橇，讓他有更好的表現，本次賽會單人雪橇楊仕勛也是用連德安的雪橇，他表示，第一次用教練的雪橇，感覺很不一樣，因為是成人板速度真得很快，對積分賽很有用，不過他坦言也壓力很大，因為很怕撞壞教練的雪橇。

楊仕勛單人雪橇第一趟成績57秒319，第二趟成績56秒497，總成績1分53秒816，排名第25名。因為受傷休息，導致練習時間變少，他賽前十分緊張，第一趟成績不如預期，結束後他也快速調整心情，告訴自己重新拚一下，第二趟才有進步，他說：「雖然成績不滿意，但至少有拚過了。」

當地時間20日，雪橇項目舉辦接力賽，由一男一女單人雪橇搭配一組雙人雪橇，楊仕勛、葉孟喆與紐西蘭選手組成一隊，總成績3分00秒945，拿下第八名，因為是第一次比接力，賽前楊仕勛也很期待。

連德安表示，選手這次的成績算是穩定發揮，回台之後他會卸下教練的身分，備戰2022北京冬奧，這同時是年輕選手的目標，並有選手目標要往成人組賽事前進，他也叮嚀選手，想要前進成人賽事，必須技術和速度都到位，不然很容易受傷，成績並非一蹴可幾，要靠一步步的練習和累積而成。