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冬青奧／雪車楊柏威放眼冬奧 滑冰廖韋丞破教練紀錄

2020-01-21 16:58聯合報 記者劉肇育／即時報導

短道競速滑冰選手廖韋丞在過彎遭追過。圖／中華奧會提供
短道競速滑冰選手廖韋丞在過彎遭追過。圖／中華奧會提供
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2020洛桑冬青奧當地時間20日空架雪車賽程，中華隊楊柏威第一趟成績1分13秒58，第二趟滑出個人最佳1分12秒79，總成績2分26秒37，排名第17名，賽後他難掩開心心情，並希望有朝一日能站上冬季奧運舞台。

楊柏威國中練田徑，高中加入拳擊隊，並在老師的邀請下，參加空架雪車選拔也成功入選，談起首次上冰，楊柏威說：「剛開始會害怕，因為速度太快了，特別是頭朝下，過彎道的時候都被壓著看不到前面。」

透過練習慢慢適應，楊柏威也漸漸愛上空架雪車的速度感，但一開始接觸冬季運動，氣候和時差是最大的困擾，他說：「第一次出國移訓，因為時差的原因，在滑道練習都想打瞌睡，真的很不習慣，就只能去跑步提神。」接下來他想同時兼顧拳擊與空架雪車，無論是哪一個項目，希望有朝一日能夠踏上奧運舞台。

而創下個人最佳成績的還包括短道競速滑冰廖韋丞，他在500公尺預賽出發暫居第二名，在最後一圈被追過，最後以44秒147，名列分組第三名，雖然首輪止步，但也滑出個人最佳，並超過首屆冬青奧滑冰選手，目前也是滑冰隊教練張殷誠當年所繳出的46秒412成績。

目前就讀后綜高中的廖韋丞，平時在台中練習就由張殷誠指導，他從幼稚園開始接觸直排輪與冰刀，但直到由張殷誠指導後才開始認真練習，他說：「知道教練以前很強，給他帶之後成績也進步很多，這次來希望能夠突破教練的秒數，很開心能做到。」

回台之後，廖韋丞緊接著要前往義大利參加世界青年短道競速錦標賽，另外還有全中運以及總統盃國手選拔，所以特別想給自己放個假，「不是完全不練，就想強度能稍弱一點。」他將目標設定在2022北京冬奧，希望能往最高殿堂挑戰。

全中運田徑后綜高中

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