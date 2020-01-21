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射箭／譚雅婷入選國手 完成三度叩關奧運心願

2020-01-21 12:22聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

譚雅婷終戰逆轉勝，取得東京奧運門票。圖／教育處提供
譚雅婷終戰逆轉勝，取得東京奧運門票。圖／教育處提供
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2020東京奧運射箭代表隊選拔賽國手名單拍板定案，射箭女王譚雅婷在第三場超車成功，取代彭家楙躍居第二，完成第三度叩關奧運的心願，並將與2012年奧運女子反曲弓班底雷千瑩、林佳恩再度合體，8年後再戰奧運金牌。教練倪大智表示，賽事將近，選手們都需調整步伐，努力克服異地氣候狀況與調整自己的體能，對於大部分的選手而言都是種考驗，譚雅婷能夠承受壓力、自我調整射下奧運門票，非常不易。

教育處表示，東京奧運射箭代表隊選拔賽共進行3場，大會依據第1場選拔賽積分排名，由男、女反曲弓前16 名選手，取得參加第2場選拔賽資格，再依據第2場選拔賽積分排名，男、女前8名選手，取得參加第3場選拔賽資格。其中在2019年世界射箭錦標賽之團體賽，取得2020年東京奧林匹克運動會參賽權者，在第2場選拔賽積分加總結束後，額外再給予總積分2分，進行排名。譚雅婷在第3場超車成功，取代彭家楙躍居第二，完成第3度叩關奧運的心願。

「我一緊張就會影響節奏，第2場結束後壓力很大很難入睡，後來我不斷跟自己對話，接受自己目前的狀況，平常心勇敢面對才找回感覺。」譚雅婷表示，前兩場選拔賽因為太在意，表現起伏太大，很開心在第3場找回享受比賽的感覺，以積分7、7、8、8拿下第3場積分最高(第一名)，取得東奧參賽資格非常開心。

教育處長黃錦能表示，新竹市射箭運動在全國賽事或國際賽會都有出色表現，2016年里約奧運女子組團體奪銅的譚雅婷和林詩嘉都是出身竹市的選手，突顯竹市射箭運動已逐步展現茁壯發枝的成效。

林佳恩（左）、譚雅婷（中）、湯智鈞（右）叩關奧運。圖／教育處提供
林佳恩（左）、譚雅婷（中）、湯智鈞（右）叩關奧運。圖／教育處提供
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奧運女子隊教練倪大智（圖左）、譚雅婷（中）與台灣射箭眾好手將出征東奧。圖／教育處...
奧運女子隊教練倪大智（圖左）、譚雅婷（中）與台灣射箭眾好手將出征東奧。圖／教育處提供
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譚雅婷里約奧運

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