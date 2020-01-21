澳網／莎拉波娃首輪淘汰 連3場大賽一輪遊

網球美女莎拉娃在澳網首輪吞敗。美聯社。 分享 facebook

小將維柯奇在澳網女單首輪擊敗莎拉波娃，進軍第二輪。美聯社 分享 facebook

持外卡拚戰澳網，俄羅斯前球后「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova），女單首輪出師不利，3：6、4：6不敵克羅埃西亞薇琪克（Donna Vekic），首輪慘遭淘汰，這也是「莎娃」自去年溫網後，連續第三場大賽一輪遊。

五度大賽冠軍得主，32歲的莎拉波娃曾在2008年澳網封后，她五年前在墨爾本公園挺進決賽，同時也是最近一次大賽爭冠，2017年就因禁藥疑雲遭禁賽，她禁賽復出後最佳成績是2018年的法網闖進八強。

近兩年莎拉波娃更受肩傷所苦，去年法網退賽，溫網、美網都首輪落馬，美網後就提前結束球季養傷。

今年莎拉波娃自布里斯本網賽展開新球季，但同樣沒能挺過首輪關卡，世界排名落到145名。今日迎戰世界排名20名的薇琪克，莎娃首盤第4、6局連遭對手破發，儘管第7局回破，但仍3：6拱手讓出。

次盤莎娃先盛後衰，自3：1領先被對手迎頭趕上，盤末兩個發球局都沒能保住，連丟5局遭逆轉，3：6、4：6首輪止步。

台將部分，老將盧彥勳男單首輪預計下午2時30分登場，迎戰大會第10種子法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），「一姐」謝淑薇則安排在第15場地第四場，預計下午1時30分上陣，交手世界排名38的哈薩克普丁塞娃（Yulia Putintseva），爭取對戰三連勝。