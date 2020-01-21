親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合
運動筆記等一個人的 BQ~~~~ 渣打馬拉松心得我與BQ的距離
健行筆記三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息 不用到復活島 就在台灣2191223 玉山西峰前峰一日遊
NBA焦點球員- Jayson Tatum (1月21日)賽事精華- 國王 vs. 熱火 (1月21日)

澳網／莎拉波娃首輪淘汰 連3場大賽一輪遊

2020-01-21 11:47聯合報 記者林宋以情／即時報導

網球美女莎拉娃在澳網首輪吞敗。美聯社。
網球美女莎拉娃在澳網首輪吞敗。美聯社。
分享

小將維柯奇在澳網女單首輪擊敗莎拉波娃，進軍第二輪。美聯社
小將維柯奇在澳網女單首輪擊敗莎拉波娃，進軍第二輪。美聯社
分享

持外卡拚戰澳網，俄羅斯前球后「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova），女單首輪出師不利，3：6、4：6不敵克羅埃西亞薇琪克（Donna Vekic），首輪慘遭淘汰，這也是「莎娃」自去年溫網後，連續第三場大賽一輪遊。

五度大賽冠軍得主，32歲的莎拉波娃曾在2008年澳網封后，她五年前在墨爾本公園挺進決賽，同時也是最近一次大賽爭冠，2017年就因禁藥疑雲遭禁賽，她禁賽復出後最佳成績是2018年的法網闖進八強。

近兩年莎拉波娃更受肩傷所苦，去年法網退賽，溫網、美網都首輪落馬，美網後就提前結束球季養傷。

今年莎拉波娃自布里斯本網賽展開新球季，但同樣沒能挺過首輪關卡，世界排名落到145名。今日迎戰世界排名20名的薇琪克，莎娃首盤第4、6局連遭對手破發，儘管第7局回破，但仍3：6拱手讓出。

次盤莎娃先盛後衰，自3：1領先被對手迎頭趕上，盤末兩個發球局都沒能保住，連丟5局遭逆轉，3：6、4：6首輪止步。

台將部分，老將盧彥勳男單首輪預計下午2時30分登場，迎戰大會第10種子法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），「一姐」謝淑薇則安排在第15場地第四場，預計下午1時30分上陣，交手世界排名38的哈薩克普丁塞娃（Yulia Putintseva），爭取對戰三連勝。

莎拉波娃美網澳網

延伸閱讀

澳網／24歲最大年齡差對決 高芙勝大威

澳網／小約900勝 衛冕路開紅盤

澳網／拉森57分鐘內落敗 獎金比上班族整年還...

台積前瞻布局大賽 元智大學榮獲首獎

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

譚雅婷入選東京奧運射箭國手 完成三度叩關奧運心願

2020-01-21 12:22

冬青奧／從容應戰突破自我 呂佳欣滑出個人最佳

2020-01-20 16:45

NFL／浪人莫斯特4達陣 49人隊史7度進軍超級盃

2020-01-20 15:49

NFL／酋長擊敗泰坦 等了50年進軍超級盃

2020-01-20 15:48

屏東全中運 南北場館隔98公里

2020-01-19 23:39

高球／日立慈善盃 陳宇茹一桿之差驚險封后

2020-01-19 19:50

冬青奧／標槍、雪橇都行 葉孟喆飛鷹領進門

2020-01-19 17:22

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

2020-01-21 08:47

NBA／布萊恩得分將被詹皇超越：會打電話恭喜他

2020-01-20 16:30

NBA／處理哈瑞爾成棘手問題 傳快艇考慮交易補強內線

2020-01-20 12:30

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16

NBA／堅持強硬打法 安戴托昆波：假摔不是我的個性

2020-01-20 12:24

NBA／深受賈奈特啟發 拉文：他是我遇過最好隊友

2020-01-20 12:43

NBA／助威廉斯維持健康體態 鵜鶘自信有祕密武器

2020-01-20 15:40

NBA／常遇陌生人出言挑釁 裴頓：他們想聽我說垃圾話

2020-01-20 14:47

NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

2020-01-21 09:44

NBA／保羅砍28分宰前東家 雷霆賞火箭4連敗

2020-01-21 10:12

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

澳網／問鼎21座大滿貫開紅盤 費德勒首輪輕鬆過

2020-01-20 15:13

MLB／前塞揚「國王」赫南德茲 小聯盟約簽勇士

2020-01-21 08:01

澳網／拉森57分鐘內落敗 獎金比上班族整年還多

2020-01-21 00:10

NBA／末節遭溜馬逆轉 金塊主帥：沙波尼斯宰了我們

2020-01-20 14:14

NBA／安戴托昆波大三元 公鹿7連勝連創紀錄

2020-01-21 10:45

日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

2020-01-21 07:00

NBA／「新春賀歲」 2020春節轉播表

2020-01-20 16:11

中職／在王貞治面前再見轟 林威助至今印象深刻

2020-01-20 15:55

NBA／西蒙斯34分大三元 76人破籃網奪4連勝

2020-01-21 09:36

NBA／艾德里奇化身三分射手 波總：有人假扮他上場

2020-01-20 12:38

澳網／點名3小將奪大滿貫 約克維奇：已經在敲門

2020-01-20 12:23

6搶1／嘜擱吵啊！趙士強期待棒界一元化

2020-01-20 16:42

澳網／相差24歲的對決 15歲高芙拍落大威晉次輪

2020-01-20 16:02

MLB／臨危承擔大都會教頭 前隊長萊特沒興趣

2020-01-21 08:19

NBA／賽制改革投票延期 聯盟稱要再研擬討論

2020-01-20 15:19

棒球／王貞治預告雙響砲 趙士強：真的打兩支

2020-01-20 16:51

NBA／帕森斯車禍重創 林書豪：兄弟早日康復

2020-01-21 10:47

MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

2020-01-21 09:26

NBA／馬刺原住民之夜贏球 波總：有重要意義

2020-01-21 00:43

澳網／小威、大坂直美過頭關 盧彥勳、謝淑薇明登場

2020-01-20 13:02

NFL／浪人莫斯特4達陣 49人隊史7度進軍超級盃

2020-01-20 15:49

NFL／酋長擊敗泰坦 等了50年進軍超級盃

2020-01-20 15:48

澳網／24歲最大年齡差對決 高芙勝大威

2020-01-21 00:34

中職／石垣島交流賽對羅德 樂天桃猿25人名單出爐

2020-01-20 14:46

NBA／老鷹楊恩42分15助攻無用 鮑威爾助暴龍4連勝

2020-01-21 11:10

澳網／拒絕爆冷 球后芭蒂逆轉晉女單次輪

2020-01-20 19:31

NBA／上周最佳球員 雷納德、西蒙斯強勢入選

2020-01-21 09:15

中職／手腕運用類似劍道 林威助傳授年輕球員

2020-01-20 17:37

王貞治榮光展／王桑實現2轟承諾 趙士強直呼神

2020-01-21 00:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top