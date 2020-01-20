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世界盃室內拔河賽 中華男女代表隊將挑戰連霸

2020-01-20 22:39中央社 台北20日電

2020室內拔河世界盃將於2月20日在愛爾蘭的多尼哥登場，台灣將派出8組、共計100人的大團參賽，中華拔河協會理事長陳建平也期許選手們能全力以赴，爭取佳績。

陳建平表示，去年在愛爾蘭舉行的世界盃，中華隊共拿下1金、2銀、2銅，若包含公開賽在內，共累計拿下5金、5銀、4銅的好成績，拔河也是台灣在國際體壇成績最優異的運動項目之一。

中華民國拔河協會秘書長卓耀鵬則表示，今年室內拔河世界盃台灣包括女子540公斤、男子560公斤以及U23男子500公斤3個級別，都將尋求連霸，不過重頭戲則是9月在西班牙登場的室外拔河世界盃，「那也是明年美國伯明罕世界運動會的資格賽。」

這次中華代表隊國手當中，泰半是9月西班牙室外世界盃成員，卓耀鵬強調，他也希望選手在這次比賽累積經驗與實力，透過大賽備戰接下來的硬仗。

目前中華拔河代表隊兵分兩路進行集訓，女子隊在景美女中備戰，男子隊則在南投操兵，卓耀鵬透露，由於今年兩場世界盃都在歐洲舉行，不少國家因經費考量，僅參加西班牙的室外賽，對中華隊來說將是另一項利多。

台灣拔河室外賽的成績向來優於室內，卓耀鵬說：「台灣女子隊在室外賽500公斤級，過去已寫下5連霸的空前紀錄，今年則將挑戰6連霸，我相信選手會努力延續台灣拔河的榮耀。」

中華隊

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