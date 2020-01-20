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NFL／酋長擊敗泰坦 等了50年進軍超級盃

2020-01-20 15:48世界日報 體育新聞組╱綜合報導

來源：NFL

堪薩斯球迷苦等50年，美夢終於成真。堪薩斯市酋長隊19日在NFL季後賽美聯冠軍戰中，以35：24擊敗黑馬田納西泰坦隊，自1970年以來首次打進超級盃

酋長隊在1970年超級盃中擊敗明尼蘇達維京人隊，奪下隊史唯一的超級盃冠軍，酋長隊現任總教練瑞德（Andy Reid）當時年僅11歲，四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）更是1995年才出生。

「太不可思議了，」馬霍姆斯說，「能身為酋長隊一份子，能在主場發生，我們為這些球迷做到了，而且我們還要繼續下去。」

以超強臂力著稱，馬霍姆斯19日35次傳球成功24次，達294碼，另有三次達陣；然而，馬霍姆斯在場上的跑動能力，是酋長隊19日拿下勝利的重要因素，八次帶球中共創造了53碼的衝球碼數，在上半場尾聲他的一次精采27碼衝球達陣，創造了酋長隊此役的首次領先。

泰坦隊是季後賽一大黑馬，此役又一度在上半場領先達到雙位數，但自從以17：7領先後，泰坦隊下一次得分時已是終場前四分鐘。

泰坦隊明星跑鋒亨利（Derrick Henry）今年大放異彩，但19日遭到酋長隊嚴密防守，推進碼數僅69碼。

馬霍姆斯和酋長隊讓總教練瑞德第二次晉級超級盃，他曾在2004年執教費城老鷹隊時參與過超級盃，最終落敗給新英格蘭愛國者隊。

酋長進軍超級盃。 路透社
酋長進軍超級盃。 路透社
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超級盃費城老鷹NFL

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