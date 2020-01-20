NFL／浪人莫斯特4達陣 49人隊史7度進軍超級盃

來源：NFL

浪人跑鋒莫斯特（Raheem Mostert）19日的神奇演出，幫助舊金山49人隊在NFL季後賽國聯冠軍戰中，以37：20大勝綠灣包裝工隊，打進超級盃，將於2月2日與堪薩斯市酋長隊爭奪最後冠軍。

這是四九人隊自2013年後首次贏得國聯冠軍，也是隊史第七次進軍超級盃，他們在2013年超級盃敗給巴爾的摩烏鴉隊。

「實在太棒了，我很高興是這支球隊一份子，」49人隊四分衛葛羅波洛（Jimmy Garoppolo）說，我們有很多方式可以贏球，莫斯特與進攻組的隊友，他們完全統治這場比賽。」

從墊底爛隊一躍而成冠軍等級勁旅，49人隊的快速翻身是NFL史上最神奇「升級」故事之一，他們成為超級盃年代第三支前一季只贏四場以下、下一季就打進超級盃的球隊。

49人隊上季全聯盟倒數第二，在選秀會上以榜眼籤挑中波薩（Nick Bosa），這名菜鳥防守邊鋒19日立下大功，全場緊緊看守包裝工隊明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）。

五年NFL生涯遊走五隊，浪人莫斯特並不是什麼大明星，但他此役貢獻NFL季後賽史上最佳衝球演出之一，推進220碼與四次達陣都是季後賽史上第二多。

「老實說，我賽前沒有想太多，」莫斯特說，「有時候，當全隊都進入狀況，我們所有人都全力發揮。」