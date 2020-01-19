親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

10年安卓鐵粉試玩iPhone 列6大原因絕不跳槽

運動筆記【健康】學術研究：暴露高空污區增加黃斑部病變機率愛上鹽山萬人傳愛
健行筆記大坑/南觀音山(小百岳)鴨寶。西班牙國王步道Caminito del Rey分享
NBA賽事精華- 湖人 vs. 火箭 (1月19日)賽事精華- 拓荒者 vs. 雷霆 (1月19日)

冬青奧／標槍、雪橇都行 葉孟喆飛鷹領進門

2020-01-19 17:22聯合報 記者曾思儒／即時報導

教練連德安（左）是引領葉孟喆走進冬季運動的啟蒙者。圖／中華奧會提供
教練連德安（左）是引領葉孟喆走進冬季運動的啟蒙者。圖／中華奧會提供
分享
「泰雅飛鷹」連德安主講的講座，讓原本只丟標槍的葉孟喆認識了雪橇運動，今年洛桑冬青奧他更披上中華隊戰袍，可惜國手初體驗機器出問題，最終沒有留下特別好的成績。

冬季奧運國手連德安舉辦過「奧林匹克精神巡迴講座」，這成葉孟喆認識雪橇的開端，最初他不了解雪橇，也聽不懂教練的解說，「當然撞的很慘，練兩個禮拜全部人都往上更高的起點，只有我還在最低的練。」面對上冰的恐懼，他坦言會害怕，但第一次送醫後反而不再恐懼，一頭栽進冰上世界，連在奧地利嚴重受傷也沒阻斷他的雪橇路。

形容當時「臉都歪掉」的葉孟喆說，當然也有過放棄念頭，但不想輸的精神又驅動他回到雪地上，「很慶幸自己有堅持下來，可以全心投入運動的感覺很好。」他笑說，磨冰刀的時候很累，撞到的時候又很痛，但雪橇很好玩所以還是要繼續，他也很享受有好表現的成就感。

他參加的單人雪橇賽事結束，第一趟成績56秒615，第二趟56秒516，總成績1分53秒131、名第24名，雖然順利完賽，但第二趟結束時電子計時器顯示1分48秒801，因為成績不合理而被要求重滑，隨後才出現最終成績，經團本部了解後，確認是螢幕顯示的問題。

轉任教練的連德安表示，彎道兩端會有兩個電子計時器，但最後一個彎道其中一邊因下大雪被遮住，導致沒有計算到時間，因而在螢幕顯示上是錯誤時間，向大會了解過後，總領隊陳怡安說：「經過兩台計時器比對，確認時間沒有問題，只是螢幕顯示有誤，所以不需要重滑。」但當時終點技術長並無法告知狀況，狀況未明就要求選手重滑，她認為流程不合理。

不過葉孟喆仍達成賽前為自己設定的挑戰，「這次想要挑戰極限，雪橇頭放越低風阻就越低，我滑沒有問題，就想把頭放到最低都不要看。」

連德安中華隊

延伸閱讀

冬青奧／雙人雪橇排名第六 教練連德安感動滿滿

冬青奧／雪橇賽事登場 楊仕勳、葉孟喆蓄勢待發

冬青奧／每季兩次體測 滑雪協會青少年培訓放眼...

冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我首登頒獎台

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

跆拳道／闖奧運資格賽 劉威廷這回「穩」了

2020-01-18 23:57

跆拳道／調整心態重新出發 黃鈺仁挑戰東奧只差一步

2020-01-18 20:41

冬青奧／雙人雪橇排名第六 教練連德安感動滿滿

2020-01-18 19:33

高球／日立盃次輪 陳宇茹猛抓6鳥躍至並列第一

2020-01-18 19:20

NFL╱大器晚成四分衛 要率泰坦演爆冷傳奇

2020-01-18 16:36

NFL╱美聯社預測 49人將退包裝工進軍超級盃

2020-01-18 16:31

跆拳道／亞洲區資格賽決選 劉威廷、蘇柏亞等4人入列

2020-01-18 15:22

日本迎東奧設招待城迎賓 寶可夢任大使將赴台

2020-01-18 12:40

國訓全台首座太陽能風雨跑道 選手紛喊讚

2020-01-18 00:29

2020 RED BULL頂級賽車饗宴 3月台北、台中飆速開放售/索票

2020-01-17 20:40

冬青奧／雪橇賽事登場 楊仕勳、葉孟喆蓄勢待發

2020-01-17 20:18

高球／日立盃首輪 職業新秀陳之敏暫列領先

2020-01-17 19:26

印尼羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主組合無緣四強

2020-01-17 18:52

田徑／勉勵中華隊辛勞 理事長葉政彥送15萬大紅包

2020-01-17 18:22

太陽能風雨跑道啟用 郭婞淳笑說：不會曬黑了

2020-01-17 17:46

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／MVP連線69分無用 詹姆斯再讓火箭失速

2020-01-19 12:40

NBA／拓荒者完成多人交易 貝茲摩轉戰國王

2020-01-19 08:40

NBA／拓荒者替雙星拉票 中文拉攏姊妹市高雄人

2020-01-19 14:40

NBA／拍屁股領到T遭驅逐 騎士湯普森喊冤提上訴

2020-01-19 10:58

NBA／續任先發飆全隊最高27分 羅斯率活塞33分差宰老鷹

2020-01-19 11:44

NBA／雷納德連5場得分逾30 快艇40年來首人

2020-01-19 09:12

NBA／美國隊集訓砍掉阿德巴約 波總如今回想直搖頭

2020-01-19 10:50

NBA／勇士拆穿魔術奪2020年首勝 柯瑞賽後樂扮記者提問

2020-01-19 12:46

NBA／重訓1周長3.6公斤肌肉 葛里芬直呼威廉森非常人

2020-01-19 14:23

NBA／「得分機器」甜瓜 生涯26014分現役第2

2020-01-18 23:57

MLB／押注洋基可退錢 博弈公司：太空人作弊

2020-01-19 10:15

MLB／身上裝蜂鳴器作弊？布萊格曼：蠢斃了

2020-01-19 07:16

MLB／稱裝蜂鳴器荒謬 亞土維放話重返世界大賽

2020-01-19 07:34

亞洲盃／劉錚缺陣影響大 帕克盼三將補上空缺

2020-01-18 17:49

MLB／紅襪遭受調查 馬丁尼茲感覺糟透了

2020-01-19 07:54

MLB／偷暗號球員也該受罰 近6成美國人支持

2020-01-19 08:39

NBA／威斯特斷言必超越諾維茨基 唐西奇：還需進步很多

2020-01-19 14:55

NBA／華克同布朗缺陣 塞爾蒂克不敵太陽8戰吞6敗

2020-01-19 11:21

MLB／費爾斯揭弊 美聯社作家挺「歷史會給你應得尊重」

2020-01-18 23:57

NBA／談外界對自身處境臆測 唐斯：外傳故事是捏造的

2020-01-19 10:46

NBA／字母哥、米道頓聯手49分 公鹿破網6連勝

2020-01-19 09:58

ABL／東方狂轟18顆三分球 富邦勇士吞本季最慘一敗

2020-01-18 21:11

澳網／費德勒開炮 轟空汙出賽指標慢半拍

2020-01-19 11:33

澳職／第2度先發…曾仁和敗給中指

2020-01-18 23:57

澳職／曾仁和手臂無大礙 手指瘀傷影響控球

2020-01-18 21:12

MLB／安打王羅斯身後可追封名人堂？官方打槍

2020-01-19 09:52

NBA／湯普森返母校受表揚 樂收人當浪花兄弟榮譽成員

2020-01-19 15:50

MLB／太空人不斷面試 前國民教頭貝克也入列

2020-01-19 09:54

澳職／曾仁和僅投1.2局吞首敗 教頭：手臂有些緊繃

2020-01-18 20:05

SBL／林宜輝0.9秒準絕殺 率裕隆2分差氣走台啤

2020-01-18 21:55

MLB／不捨柯拉離隊 紅襪狄佛斯：他像父親一樣

2020-01-19 08:50

UBA／8強最後1席 高雄師大戰中州科大

2020-01-18 23:57

ABL／富邦勇士贏龍頭…卻慘輸爐主

2020-01-18 23:57

澳網／熬過最痛苦一年 大坂直美忽略雜音拚連霸

2020-01-19 10:36

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥力壓籃網厄文拉出6連勝

2020-01-19 12:44

高球／日立盃次輪 陳宇茹猛抓6鳥躍至並列第一

2020-01-18 19:20

SBL／雙洋將合攻39分 台銀輕取九太收三連勝

2020-01-18 19:41

冬青奧／雙人雪橇排名第六 教練連德安感動滿滿

2020-01-18 19:33

SBL／裕隆林宜輝 準絕殺喝台啤

2020-01-18 23:57

路跑研究／暴露高空污區 增加黃斑部病變機率恐導致失明

2020-01-19 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top