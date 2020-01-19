冬青奧／標槍、雪橇都行 葉孟喆飛鷹領進門

教練連德安（左）是引領葉孟喆走進冬季運動的啟蒙者。圖／中華奧會提供 分享 facebook 「泰雅飛鷹」連德安主講的講座，讓原本只丟標槍的葉孟喆認識了雪橇運動，今年洛桑冬青奧他更披上中華隊戰袍，可惜國手初體驗機器出問題，最終沒有留下特別好的成績。

冬季奧運國手連德安舉辦過「奧林匹克精神巡迴講座」，這成葉孟喆認識雪橇的開端，最初他不了解雪橇，也聽不懂教練的解說，「當然撞的很慘，練兩個禮拜全部人都往上更高的起點，只有我還在最低的練。」面對上冰的恐懼，他坦言會害怕，但第一次送醫後反而不再恐懼，一頭栽進冰上世界，連在奧地利嚴重受傷也沒阻斷他的雪橇路。

形容當時「臉都歪掉」的葉孟喆說，當然也有過放棄念頭，但不想輸的精神又驅動他回到雪地上，「很慶幸自己有堅持下來，可以全心投入運動的感覺很好。」他笑說，磨冰刀的時候很累，撞到的時候又很痛，但雪橇很好玩所以還是要繼續，他也很享受有好表現的成就感。

他參加的單人雪橇賽事結束，第一趟成績56秒615，第二趟56秒516，總成績1分53秒131、名第24名，雖然順利完賽，但第二趟結束時電子計時器顯示1分48秒801，因為成績不合理而被要求重滑，隨後才出現最終成績，經團本部了解後，確認是螢幕顯示的問題。

轉任教練的連德安表示，彎道兩端會有兩個電子計時器，但最後一個彎道其中一邊因下大雪被遮住，導致沒有計算到時間，因而在螢幕顯示上是錯誤時間，向大會了解過後，總領隊陳怡安說：「經過兩台計時器比對，確認時間沒有問題，只是螢幕顯示有誤，所以不需要重滑。」但當時終點技術長並無法告知狀況，狀況未明就要求選手重滑，她認為流程不合理。

不過葉孟喆仍達成賽前為自己設定的挑戰，「這次想要挑戰極限，雪橇頭放越低風阻就越低，我滑沒有問題，就想把頭放到最低都不要看。」