澳網／費德勒開炮 轟空汙出賽指標慢半拍

澳網公開賽會內賽20日即將登場，但日前會外賽陸續有多位球員因暴露在有毒煙霧中感到不適，甚至因此退賽，也讓「瑞士特快車」費德勒（ Roger Federer）開炮，大會空氣品質分級慢半拍，且與球員和媒體間溝通不良，盼澳網官方能盡快解決。

澳洲野火災情在日前降雨後稍稍減緩，但仍引發嚴重霧霾，包括希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等球員都出現呼吸困難症狀，斯洛維尼亞塞彼洛娃（Dalila Jakupovic）在會外賽更因濃煙引發劇烈咳嗽，選擇退賽。

澳網昨日依空氣懸浮微粒（PM2.5）將空氣品質區分為五級，前三級「良好」（低於27）、「中等」（27-62）、「對敏感族群有影響」（62-97）得以出賽，但若指數在97-200，大會就能研擬延賽，若指數超過200，則比賽就會自動延賽。

費德勒表示，他並不擔心健康問題，但對於大會空氣品質分級直到18日才公布有怨言，「溝通是賽會的關鍵，不管是對媒體、球迷還是球員，畢竟前幾天所聞都是室外並不安全，甚至要寵物留在室內，關緊門窗，球員卻仍得上場，且望出去空氣品質明顯不佳。」

費德勒先前就已經告知大會官方，應該有更精確的出賽指標，「我們都很困惑，不了解室外究竟是極度不安全，還是安全無虞的情況。」納達爾也向多位大會高層反映狀況，但也有球員對賽會處置極為不滿。

但加拿大20歲新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）仍痛批，澳網等於將球員置之黑暗中，並表示只要他感覺有任何不安全，就會拒絕出賽，「們只是寄出一些e-mail，說有專家監控情況。我才20歲，雖然這是大滿貫賽，但我不願意冒著生命危險。」