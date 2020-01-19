澳網／熬過最痛苦一年 大坂直美忽略雜音拚連霸

日本好手大坂直美(左)積極備戰澳網，尋求女單衛冕。 美聯社 分享 facebook 去年澳網捧回生涯第二座大滿貫賽單打冠軍，22歲日本前球后、現排名居世界第四的大坂直美，今年澳網放眼蟬聯后座。她坦言去年是人生最難熬的階段，但自己也學習到如何忽略批評，也希望能否極泰來。

澳網高居大會第三種子，大坂直美去年澳網封后，生涯首度登上球后寶座，一夕成為媒體寵兒，但外界的關注讓她承受龐大壓力，也與長久合作的教練巴金（Sascha Bajin）分道揚鑣，但成績未見好轉，法網第三輪出局，溫網更是一輪遊，陷入長達數個月低潮。

「去年是我人生最難熬的一年。」大坂直美澳網前接受訪問，表示她後來才領悟到，該愛己所擇，「這是我選擇的，我人生的主體。我的一生都在為此訓練，我不該被外界的雜音所影響。我無意冒犯你們（媒體），我愛你們，但外界的噪音主宰著我的感受。」

大坂直美不諱言，2018年印地安泉網賽奪生涯首冠前的人生，遠比現在還要簡單，「在那之前，如果我輸球也不會被作文章。但現在只要我一輸就是新聞，這的確很難調適。」

歷經生涯起伏大的一年，大坂直美重返墨爾本，去年此地封后仍記憶猶新，但她已經準備好迎向挑戰，創造新回憶，「去年我還年輕，或許也更無懼，但現在我更能享受每一場勝利，也希望拿下每場比賽。」