跆拳道／調整心態重新出發 黃鈺仁挑戰東奧只差一步

原本十分有機會靠著世界排名直接扣關奧運，不過跆拳道好手黃鈺仁卻在去年二月遭遇傷病困擾，除了錯過世錦賽與世大運選拔外，奧運積分排名也開始滑落，年底的年終大獎賽也失利，只能靠著亞洲盃資格賽爭取前往東京的門票。

男子68公斤級的黃鈺仁一度在東京奧運積分榜排名第六名，有濃厚機會靠著排名直闖東奧，但卻在去年遭遇右膝半月板傷勢，動刀傷癒復出後，國際賽表現並不理想，也確定無緣靠排名前往東京。

而黃鈺仁的首次奧運夢只能寄望四月在無錫舉辦的亞洲盃資格賽，今天他在國手選拔決選中，在先握有一勝優勢的情況下，連兩戰踢落邱義睿，取得代表國家出賽的資格，距離東京奧運只差最後一步。

回想起這一年歷經受傷，之後的傷癒復出，黃鈺仁坦言前陣子的表現完全不像自己該有的水準，且非常害怕再度受傷，甚至在前一階段的亞洲區資格賽選拔，都會因為一些生活中的小事影響到自己的心情。

不過黃鈺仁調整心態，把這些不必要的顧慮拋開，專注在當下，「我只要考慮自己哪裡有進步， 上了場就是放開來打。」

而女子57公斤級的亞洲區資格賽中華隊代表權由現在還就讀高三的羅嘉翎擊敗陳宥庄搶下，她坦言轉入成人組賽事後，四月的亞洲區資格賽是目前生涯最重要的一戰。