冬青奧／雙人雪橇排名第六 教練連德安感動滿滿

2020洛桑冬青奧在洛桑時間17日雙人雪橇賽程，中華隊由前冬奧國手連德安擔任教練領軍，帶領楊仕勛、葉孟喆一同出征，第一趟成績55秒948，第二趟成績55秒911，總成績1分51秒859，排名第六。雖然沒有達到賽前拿牌的目標，教練連德安仍給予選手表現極高的評價，看見自己的子弟兵順利完賽，他心裡滿是感動。

本次冬青奧是連德安的教練初體驗，三人在短短半年之中，從零開始四處移地訓練、征戰比賽拚積分、確定取得參賽資格，到如今順利完賽，他說：「不知道為什麼心裡有股悸動跟感動，看見他們出發會鼻酸、想掉眼淚。」看到選手一路以來的成長，他也為選手們感到開心，「他們不是很棒，而是超級棒。」

雖然成績不如預期，但一生一次的冬青奧首秀順利完賽，掌舵手楊仕勛還是很開心。他透露，賽前教練拿出世界盃的參賽影片鼓勵他們，當時第一趟排名第四，第二趟卻沒完賽，成功激發他的求勝心，希望能夠在這場好好表現。

雙人雪橇由前方選手負責控制方向，後方選手控制出發，負責控制出發的葉孟喆表示，這場出發不夠好，因為兩人的力氣沒有接在一起，以往比賽出發都是優勢，但這場兩輪出發時間只排第七名。來自各界的關注也讓他緊張，擔心表現不夠出色會對不起教練們，但看完第一趟成績之後，反讓他放鬆下來享受比賽。