高球／日立盃次輪 陳宇茹猛抓6鳥躍至並列第一

總獎金1千萬元的第12屆日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，今天進行第二輪賽事，日本高球好手比嘉真美子大爆發，單輪狂抓8隻小鳥、僅吞1柏忌，與抓下6隻小鳥的地主好手陳宇茹以兩輪總桿數137（-7）桿躍居並列領先。

陳宇茹首輪繳出71（-1）桿成績，今天表現更上層樓，單輪抓下6隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，無失誤完美演出也讓她排名躍居第一，賽後陳宇茹說：「今天的開球不順，還好都能靠著鐵桿和推桿救回來，加上果嶺的速度適中，所以打出不錯的成績。」

2017、19年的日立慈善盃，陳宇茹在決賽日都是領先組，但兩次都跟冠軍擦肩而過，她希望明天能夠翻轉歷史，為即將開始的韓巡賽賺取經費。不過前兩輪打完她與日本比嘉真美子並列領先，但也僅領先第三名的業餘好手侯羽薔3桿。

侯羽薔今天揮出68（-4）桿成績，表現不俗，以兩輪總桿數139（-5）桿暫居第三名，賽後侯羽薔分析自己的成績，認為關鍵在攻果嶺的那一桿，因為都能將球放在想要的位置，製造捉鳥的機會。

去年八月侯羽薔跟隨姊姊侯羽桑的腳步，赴美攻讀大學並成為校隊的一員，歷經美國球場的洗禮，她認為東方球場的碼數相對容易駕馭，明天的決賽將按照自己的節奏，爭取好成績。