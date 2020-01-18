NFL╱大器晚成四分衛 要率泰坦演爆冷傳奇

坦奈希爾本季換到泰坦隊後換了一副身手，要率隊演出爆冷傳奇。 美聯社 分享 facebook

職業美足NFL本周末進入聯盟冠軍戰，兩場比賽，輸者回家、贏者打超級盃。國聯是由老牌隊伍綠灣包裝工隊到舊金山挑戰四九人隊，美聯則是這幾年的當紅炸子雞堪薩斯市酋長隊迎戰今年的爆冷傳奇田納西泰坦隊。

在談田納西泰坦隊前，我們應該先回談一下才剛誕生的大學美足全國冠軍路易斯安那州大老虎隊，該隊在13日晚間擊敗與其爭冠的「另一隻老虎」克萊門森大學，成為今年大學美足新霸主。路州大四分衛布洛（Joe Burrow），是一個勵志故事。

他過去三年苦坐俄亥俄州大板凳，苦等機會上場先發，但一直時運不佳，俄州大先是有穩健的黑人四分衛貝瑞特（J.T. Barrett），眼看要輪到布洛上場表現時，俄州大新學期又冒出一個超級新人、同樣是非洲裔的海斯金斯（Dwayne Haskins）。布洛在俄州大三年時運不濟，一氣之下轉學到路州大，發憤圖強、一年之內打出成績，先是得到大學美足最高榮譽海斯曼獎，緊接著贏得全國冠軍。

有時人的機會真的是要自己開創的，路也是自己要走出來的，美國體育界現在把布洛稱為「大器晚成（late bloomer）」，懂一點美足文化與系統的人都知道，在美足界，大概高中畢業時，就可以看出此球員的未來，一來美足球員運動生命短，二來美足球員的汰換率與可代性非常高，布洛能在俄州大柳暗花明、到了路州大又開一村，真是不容易。

職業美足也有類似版本，那就是泰坦隊坦奈希爾（Ryan Tannehill），此君生涯路線和布洛不大相同，在大學時他是個天之嬌子，進NFL也是風光入選，但在邁阿密海豚隊七季除2016年打進季後賽，其他的球季都是敗多勝少。海豚隊去年開季時決定要重整人事，把坦奈希爾丟了出來，按理來說一名30歲四分衛大概只能當替補等領退休金了，沒想到換隊的他好像換了一副身手。在泰坦隊打下一片天，能在職業階段大器晚成的四分衛更是不容易。

不可否認，泰坦隊以聯盟第最低的六種子身分打到目前為止，靠的就是堅強跑陣和進攻線球員開道部隊，過去幾周敗給泰坦隊的巴爾的摩烏鴉隊和新英格蘭愛國者隊，都是被泰坦隊的跑陣搞亂了節奏。

在美足有一句勝利法則與諺語「Stop The Run，Run the Football」，要先能抵擋住對方的跑陣，才能將主控權操在自己。

與酋長隊的比賽開出泰坦隊下盤輸7.5分（+7.5），1996年至目前為止，在季後賽單場能得40分以上並取得勝利的球隊，下一場對盤口的成績是1勝14負1和，也就是說酋長隊要能蓋住泰坦隊的7.5分至8分是不容易的，酋長隊的進攻沒問題，關鍵在酋長隊的防守。