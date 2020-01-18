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跆拳道／亞洲區資格賽決選 劉威廷、蘇柏亞等4人入列

2020-01-18 15:22聯合報 記者毛琬婷／高雄即時報導

黃鈺仁（左起）、蘇柏亞、跆拳道協會理事長張火爐、羅嘉翎及劉威廷。記者毛琬婷／攝影
黃鈺仁（左起）、蘇柏亞、跆拳道協會理事長張火爐、羅嘉翎及劉威廷。記者毛琬婷／攝影
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2020年東京奧運跆拳道培訓隊暨亞洲區資格賽中華男女代表隊決選今天在國訓中心展開，最終男子68、80公斤級分別由黃鈺仁及劉威廷勝出，女子49、57公斤級則是蘇柏亞及羅嘉翎搶下資格。

由於台灣目前沒有選手在奧運積分榜排名前五，因此只能透過亞洲區資格賽爭取東京奧運門票。經過前兩階段的選拔，今天進行亞洲區資格賽決選，進行五戰三勝制，第一名進入決選的選手保有一勝優勢。

今天共舉行男、女各兩個量級，女子49公斤級由雅加達亞運、拿坡里世大運金牌的蘇柏亞迎戰洪幼婷，蘇柏亞在先取得一勝的優勢下，今天第一戰以16：5勝出，取得「聽牌」優勢。

2020年東京奧運跆拳道培訓隊暨亞洲區資格賽中華男女代表隊決選今天在國訓中心展開...
2020年東京奧運跆拳道培訓隊暨亞洲區資格賽中華男女代表隊決選今天在國訓中心展開。記者毛琬婷／攝影
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但第二戰蘇柏亞浪費第一回合4：0的領先優勢，以6：7遭到逆轉，也讓洪幼婷扳回一城。稍作休息後第三戰蘇柏亞找回節奏，一路維持著領先優勢，最終以25：16勝出，也搶下亞洲區資格賽代表權。

蘇柏亞賽後表示，自己第二戰時因為太想贏反而打亂自己節奏，這也是自己日後必需要調整的地方，對於挑戰奧運只差最後一步，蘇柏亞認為最重要的還是先把自己準備好，一步一步慢慢來。

過去主要爭戰53公斤級賽場，這次挑戰東奧則因為沒有該量級而往下挑戰49公斤級，她坦言自己還有些不習慣49公斤級，但已漸入佳境，「感覺打起來沒像53公斤時那麼有力，但一次也比一次更進入狀況。」

而接連在亞運、世大運奪牌也讓外界對她抱有更多期待，蘇柏亞笑著說：「壓力一定會有，但也只能盡量調適，我會盡量將專注力擺在自我身上，不然壓力可能會爆掉吧！」

蘇柏亞（左）拿下女子49公斤級代表權。記者毛琬婷／攝影
蘇柏亞（左）拿下女子49公斤級代表權。記者毛琬婷／攝影
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蘇柏亞亞運黃鈺仁

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