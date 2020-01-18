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日本迎東奧設招待城迎賓 寶可夢任大使將赴台

2020-01-18 12:40中央社 東京18日專電

日本奧運大臣橋本聖子昨天說明今年舉辦東京奧運的意義，並表示有多個城市將作為招待城...
日本奧運大臣橋本聖子昨天說明今年舉辦東京奧運的意義，並表示有多個城市將作為招待城。 美聯社
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日本奧運大臣橋本聖子昨天說明今年舉辦東京奧運的意義，並表示有多個城市將作為招待城。另有日本官員表示，「復興謝謝招待城大使」寶可夢本月底將到台北宣傳。

7月將登場的東京奧運又稱復興（重建）奧運，日本希望藉由奧運讓世人看到311大地震災後重建的情況，也藉機感謝大震災後來自各國的援助。

目前已有24個日本城鎮登記想接待台灣選手團，排名第一。311大震災重災區的岩手、宮城、福島3縣有所謂「復興謝謝招待城」制度，岩手縣大槌町與野田村、福島縣南相馬市與北鹽原村等地準備招待台灣隊。

日本內閣官房東京奧運暨帕運推動本部事務局官員大平貴之表示，本月31日至2月4日台北國際動漫節舉辦時，將安排上述台灣隊招待城在日本館設攤，「復興謝謝招待城」大使寶可夢將現身。

奧運大臣橋本聖子昨天應邀在位於東京的日本公益財團法人對外新聞中心（FPCJ）發表演講時表示，東奧強調打造共生的社會，設有招待城制度，目前已有478個自治體登記要當招待城，招待對象是參與東京奧運的163個國家與地區，約占所有參與國家與地區的80%，盼今後能達到100%。

橋本說，除了招待城外，選手村附近的武藏野大學有明校區設有2020招待城屋（2020 Host town house），讓自治體可以展出自己城鎮以及招待對象國與地區的物產、風景名勝宣傳等，彼此進行交流。

此外，有些地方自治體因為沒有可讓招待對象國與地區事前進行集訓的競技設施，很難爭取當招待城，因此日本內閣府也設計所謂的「事後交流型」招待城制度，暱稱為「賓至如歸招待城」，在東京奧運暨帕運比賽結束後，歡迎選手們前來交流。

針對東京奧運的準備，橋本表示，以運動員優先為主，希望盡力協助頂尖運動員施展最好的競技能力。為了確保奧運可令人感到安全及安心，維安、運動員的載運、抗暑、傳染病等對策都要考慮，像是最近傳出2019新型冠狀病毒肺炎，都須預防。

她說，1964年東京第一次舉辦奧運，當時是從戰後一片廢墟中復興（重建），是「復興奧運」，今年東京第2度舉辦奧運也是「復興奧運」，但東京已變成成熟都市，全球正面臨抗暑、自然災害、貧窮、能源等問題有待克服、解決，日本希望藉由舉辦奧運展現日本的科技力與文化力。

她說，像是能源問題，今年夏天東京奧運將善用氫能，引進氫能車交通工具以期達到環保效果。

橋本聖子1964年生於北海道，曾是競速滑冰選手、自行車選手，是罕見具有出賽夏季奧運與冬季奧運經驗的運動員，她在1992年阿爾貝維爾（Albertville）冬季奧運女子1500公尺競速滑冰項目勇奪銅牌。

橋本1995年進入政壇，1996年以國會議員身分挑戰亞特蘭大奧運後退出體壇。目前是日本執政黨自民黨籍參議員（連任5屆），內閣府特命擔當大臣、日本滑冰聯盟會長、日本自行車競技聯盟會長、日本奧運委員會副會長。

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