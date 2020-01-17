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2020 RED BULL頂級賽車饗宴 3月台北、台中飆速開放售/索票

2020-01-17 20:40聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

為迎接史無前例的2020_RED_BULL_RACING_SHOWRUN，臺中市...
為迎接史無前例的2020_RED_BULL_RACING_SHOWRUN，臺中市政府將於3月8日首度封上市政路，期待頂尖的RACING_SHOWRUN能讓世界看見臺中。(主辦單位提供)
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台灣賽車史上首次登場RED BULL RACING SHOWRUN！台中市政府運動局、RED BULL與中華民國文化休閒運動協會今(17日)於台中市政府舉辦宣告記者會，公布F1車隊ASTON MARTIN RED BULL RACING將於2020年3月7日、8日在台北市政府前仁愛路段及台中市政路段舉行史無前例的「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」。記者會上台中市政府除期待ASTON MARTIN RED BULL RACING車隊能讓寶島車迷近距離體驗F1魅力外，更期望「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」的舉辦，讓台灣躍上國際舞台，寫下台灣賽車歷史新頁。

臺中市市長盧秀燕於今(17日)2020_RED_BULL_RACING_SHOW...
臺中市市長盧秀燕於今(17日)2020_RED_BULL_RACING_SHOWRUN宣告記者會中親自體驗F1的飆速快感，直說相當刺激，邀請全世界3月8日一同齊聚臺中，享受RACING_SHOWRUN帶來的視覺衝擊。(主辦單位提供)
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台中市政府熱情參與　2020 RED BULL RACING SHOWRUN讓世界看見台灣

RED BULL與中華民國文化休閒運動協會為讓台灣賽車迷親身感受F1賽車極速魅力、引擎聲浪、燒胎氣味、轉圈特技等等，今天正式於台中市政府宣告3月7日、8日於台北市政府前仁愛路段及台中市政路段舉行「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」，不僅將真正從海外空運ASTON MARTIN RED BULL RACING車隊賽車來台，車手及後勤團隊皆完整呈現。記者會現場也特別擺設賽車電玩模擬器，讓台中市市長盧秀燕搶先體驗F1賽車快感，盧秀燕體驗後表示：「好刺激！好震撼！真的有感受到F1速度感，只能說讓人感到非常驚訝，真的讓人說不出話，真的很期待F1車隊首度抵達台，記得3月7日在台北、3月8日在台中一定要把握機會來參加。」

2020 RED BULL RACING SHOWRUN索票及售票資訊看過來！ 聯名商品限量推出

想近距離體驗RED BULL RACING SHOWRUN飆速魅力的車迷們，RED BULL官方指定獨家售票平台KLOOK將於1月21日中午12時起開放免費索票（數量有限，索完為止），廣邀全台車迷一同見證台灣賽車史上的榮耀時刻！此外，也將獨家販售2020 RED BULL RACING SHOWRUN VIP套票及限量商品，VIP套票共分為「VIP」及「PIT TOUR」兩種形式，購買台北場VIP套票的車迷們。

除了能夠近距離體驗SHOWRUN外，更能獲得SHOWRUN紀念T (基本款)、RED BULL RACING獨家帽款及RED BULL乙瓶；台中場VIP套票的車迷們，則可獲得SHOWRUN POLO杉乙件及RED BULL乙瓶；至於購買PIT TOUR套票的車迷們，除了能獲得SHOWRUN紀念T (Pit Crew款)、RED BULL乙瓶外，更能夠一賭F1維修站的神秘全貌，近距離欣賞F1賽車細節、感受陣陣低沈的引擎聲浪，深度了解維修技師的各項專業，絕對是專業車友們不能錯過的體驗。

RED BULL同時為了照顧廣大賽車迷，KLOOK於官方網站自1月17日下午16時起至1月31日0時止，推出「早鳥套裝組合」，讓車迷能夠以最優惠的價格獲得SHOWRUN機能風衣組合、SHOWRUN機能T組合及SHOWRUN活動T組合，活動日當天周邊也將盛大舉行「賽車嘉年華」，讓大眾度過一個難忘並充滿賽車激情的周末。

臺中市政府運動局局長李昱叡(圖右)與中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽(圖...
臺中市政府運動局局長李昱叡(圖右)與中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽(圖中)於今(17日)舉辦的RED_BULL_RACING_SHOWRUN記者會中共同簽署合作契約。(主辦單位提供)
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RED BULL RACING SHOWRUN活動時間

【台中場】

活動時間：2020年3月8日(日) 10:00 AM-5:00 PM

活動地點：台中市西屯區市政路

【台北場】

活動時間：2020年3月7日(六) 10:00 AM-5:00 PM

活動地點：台北市信義區市府路

官方指定獨家售票平台KLOOK售票與週邊商品購買資訊

【VIP套票組合】

- 台北場：票價3800元

包含2020 RED BULL RACING SHOWRUN活動VIP專屬座位票券乙張、紀念T恤乙件（LOGO款）、獨家帽款乙頂、RED BULL乙罐。

- 台中場：票價3,800元

包含2020 RED BULL RACING SHOWRUN活動VIP專屬座位票券乙張、SHOWRUN POLO杉乙件、RED BULL乙罐。

【Pit Tour套票組合】

- Pit Tour（台北場）：票價2,800元

包含2020 RED BULL RACING SHOWRUN紀念T恤乙件（Pit Crew款）、RED BULL乙罐、Pit Tour體驗乙次、C區觀眾席站票乙張。

開賣時間：1月21日（二）中午12點

售票網頁：https://www.redbull.com/tw-zh/events/showruntaiwan

【優惠早鳥商品組合】

- 組合1：RED BULL RACING SHOWRUN機能風衣、Pit Crew款式證件帶，售價3,950元

- 組合2：RED BULL RACING SHOWRUN機能T恤、燒胎款式證件帶，售價1,750元

- 組合3：RED BULL RACING SHOWRUN紀念T恤、LOGO款證件帶，售價850元

開賣時間：1月17日（五）下午4時

商品網頁：https://www.redbull.com/tw-zh/events/showruntaiwan

【免費觀賽】

免費索票辦法：下載KLOOK App並完成KLOOK會員註冊即可在免費索票網頁用0元下訂，下訂成功憑訂單憑證在指定時間地點兌換實體門票

左起中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、臺中市市長盧秀燕、RED_BULL...
左起中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、臺中市市長盧秀燕、RED_BULL臺灣紅牛股份有限公司總經理Vicki、臺中市運動局局長李昱叡，4人共同為3月7、8日分別於臺北、臺中登場的2020_RED_BULL_RACING_SHOWRUN揭幕。(主辦單位提供)
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