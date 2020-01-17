冬青奧／雪橇賽事登場 楊仕勳、葉孟喆蓄勢待發

2020洛桑冬青奧雪橇賽程從洛桑時間17日開始，首日有中華隊楊仕勳、葉孟喆出戰雙人雪橇，楊仕勳雖在13日練習時不慎撞傷右腳，但經送醫治療並無大礙，休息一天後投入訓練，教練連德安表示，目前兩位選手的練習大致上沒問題，主要就是比穩定度。

連德安曾是2012第一屆冬青奧中華隊的參賽選手，2014、2018年連續兩屆代表中華隊出賽冬季奧運雪橇賽事，參賽經驗豐富的他，面對選手緊張的情緒，平時訓練他就不斷提醒，「正式比賽會有更多觀眾，還有攝影機拍攝，不要受到影響，只需專注比賽，認真享受一生一次的青奧。」

本屆賽事在聖莫里茲奧林匹克雪橇滑道舉行，連德安表示，選手之前曾來參賽與移訓，賽道對選手而言並不算太難，不過賽道是賽季前純手工堆砌，因而每年的彎道都有些許不同，每次來都有新鮮感，除了選手需要熟記賽道之外，他也從旁講解各彎道的控制技巧。

連德安從去年7月接手訓練楊仕勳與葉孟喆，到確定可參賽僅半年時間。當時他帶選手從基本功重新練起，並到南韓移地訓練兩個禮拜，10月開始冬青奧搶積分，兩個月內歷經四場賽事，在12月初確定拿下參賽資格，半年中三人不斷東征西討，到各地移訓與參賽累積經驗。