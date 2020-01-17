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高球／日立盃首輪 職業新秀陳之敏暫列領先

2020-01-17 19:26聯合報 記者毛琬婷／即時報導

第12屆日立慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在低溫、偶有陣風的情況下進行首輪賽事，去年底轉職業的新秀陳之敏以67（-5）桿暫居榜首，劉嬿、泰國龐帕卡、日本天本遼香則同以一桿之差並列第二。

總獎金一千萬元的日立盃，這次共有47位台灣選手、日本27位、泰國22位，兩輪打完後將取排名60（含同桿者）進入最後一天決賽。

台灣23歲的高球好手陳之敏，去年從美國奧克拉荷馬州立大學畢業後轉入職業，上周才剛和台新金控簽約，成為旗下的贊助球員，今天她一共捉下7隻鳥、僅吞2柏忌，暫居榜首。

第一次頂著職業身分參賽，加上第一次暫居領先榜首位，許多個「第一」相加，陳之敏坦言接下來壓力會十分沉重，她說：「今天第一洞開球前，是最緊張的時候，但還好開得不錯，壓力也就跟著釋放。」

接下來陳之敏一洞一洞的打，不想太多，甚至繳卡時才知道自己領先，接下來的賽季，陳之敏將以台巡賽為主要舞台，努力學習並吸取經驗，讓自己成長。

而以一桿之差並列第二的劉嬿賽後透露自己才剛進行「大改造」，包括木桿、鐵桿和推桿，設定和揮桿全部重新來過，因此能夠發揮到七成已覺得很高興。

劉嬿表示，改動作這件事和教練討論一陣子了，真的很難下決定，「但與其後來後悔，不如就下定決心。今天打完並列第二，也讓我有更多的信心。」今年劉嬿除了台巡賽之外，也將往韓巡發展，「基本上次巡的場次都能參加，正巡也能排上幾場。」

職業新秀陳之敏首輪打完暫列領先。圖／大會提供
職業新秀陳之敏首輪打完暫列領先。圖／大會提供
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台灣好手劉嬿以一桿之差暫並列第二。圖／大會提供
台灣好手劉嬿以一桿之差暫並列第二。圖／大會提供
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