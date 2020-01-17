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太陽能風雨跑道啟用 郭婞淳笑說：不會曬黑了

2020-01-17 17:46聯合報 記者毛琬婷／高雄即時報導

為了提供更優質、更完善的培訓環境，國訓中心耗資約4930萬元打造全台第一座太陽能直線風雨跑道，今天下午舉行啟用典禮，除了田徑好手楊俊瀚、陳傑、鄭兆村都給予高度肯定外，就連「舉重女神」郭婞淳也直喊讚，笑說：「好不容易白了一點，有了這個跑道就不會曬黑了。」

考量到南台灣豔陽和高溫可能會增加選手體能的負擔、影響訓練成效，同時為了滿足培訓隊夜間訓練的需求，國訓中心自去年開始規劃室外PU跑道的遮陽避雨設施，這座風雨跑道長195公尺、寬20公尺，除了有8個跑道外，跑道末端還增設沙坑區，並提供沙坑跑道及軟跑道。

而這全台首座的風雨跑道另一亮點則是響應綠能政策，在屋頂設置太陽能光電系統，每天約可產生3200度的發電量，產生的電力部分也會直接給國訓中心的場館做使用。

標槍好手鄭兆村説：「軟跑道可以讓我們適度放鬆，有了風雨跑道真的很不錯，尤其是在夏天高溫又常下雨的天氣，可以幫助我們在訓練上做更多調整，不受天氣影響。」

郭婞淳也透露，之前舉重隊都會在田徑場熱身，不過有了風雨跑道後可以讓大家不用在烈日下做操，也能省下更多體力進行專項訓練，接下來郭婞淳將備戰4月的亞錦賽，「這次以不受傷為原則，教練也沒有設定我一定要拿到怎樣的成績，主要是驗收近期訓練的成果，為東奧做準備。」

為了迎接今年的2020東京奧運年，郭婞淳農曆春節也沒能休息太久，除夕當天練習到中午後才與表妹一起搭車回台東過節，初三就要回到國訓繼續訓練，而在亞錦賽後，郭婞淳也要再度前往日本中京大學進行移訓，希望能夠在奧運拿下好成績。

國訓中心太陽能直線風雨跑道今天正式啟用。記者毛琬婷／攝影
國訓中心太陽能直線風雨跑道今天正式啟用。記者毛琬婷／攝影
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舉重好手郭婞淳（左）與標槍好手鄭兆村。記者毛琬婷／攝影
舉重好手郭婞淳（左）與標槍好手鄭兆村。記者毛琬婷／攝影
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陳傑（左起）、楊俊瀚、鄭兆村、郭婞淳、李智凱、陳念琴、林郁婷及黃筱雯。記者毛琬婷...
陳傑（左起）、楊俊瀚、鄭兆村、郭婞淳、李智凱、陳念琴、林郁婷及黃筱雯。記者毛琬婷／攝影
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郭婞淳田徑舉重

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