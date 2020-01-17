親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

蔡英文慰留陳師孟？他解讀：希望陳自己滾蛋

看過來！109年大學學測 國文科試題與解答出爐

運動筆記何信言老師的跑步小細節9-基本間歇該如何訓練【參賽紀錄文】2019 晚安臺北半程馬拉松城市交流賽
健行筆記大坑/南觀音山(小百岳)鴨寶。西班牙國王步道Caminito del Rey分享
NBA賽事精華- 金塊 vs. 勇士 (1月17日)賽事精華- 魔術 vs. 快艇 (1月17日)

澳網╱溫布頓命運重演？高芙、大威再度對決

2020-01-17 16:41世界日報 體育新聞組╱綜合報導

澳網女單首輪，美國天才少女高芙（圖）將繼溫布頓後，再次對上美國老將大威廉絲，上演...
澳網女單首輪，美國天才少女高芙（圖）將繼溫布頓後，再次對上美國老將大威廉絲，上演一場世代對決。 美聯社
分享

16日公布的澳網女單籤表上，又出現了一組熟悉的名字：美國天才少女高芙（Coco Gauff）將對上美國老將大威廉絲（Venus Williams），重演去年溫布頓的對戰戲碼。

仍然只有15歲，高芙是本屆澳網最年輕的女球員（不算青少年組），大威廉絲則是最老，兩人去年在溫布頓首輪對上，由高芙勝出，也是高芙旋風的起點；如今在年度首場大滿貫，雙方再次對決，相當有看頭。

同區的還有大威的妹妹小威廉絲（Serena Williams）、與挑戰女單連霸的日本前球后大坂直美，如果兩人一路晉級，將在八強碰頭。

小威廉絲若在澳網封后，將追平澳洲網球傳奇女將寇特（Margaret Court）的女網史上個人24座大滿貫冠軍金盃紀錄。身為第八種子、尋求澳網第八冠的小威廉絲將對戰俄羅斯的波塔波娃（Anastasia Potapova）。

大坂直美為第三種子，將於20日對上捷克選手鮑茲科娃（Marie Bouzkova）。

中國球員方面，第27種子王薔如果順利晉級，第三輪可能就要碰到小威廉絲；張帥沒排在種子，首輪對陣曾贏得美網冠軍的史蒂芬絲（Sloane Stephens），彭帥與鄭賽賽首輪則都是碰上會外賽打進來的球員。

世界排名36的台灣好手謝淑薇，首戰運氣也不是太好，抽到排名僅落後一位的普丁塞娃（Yulia Putintseva）；謝淑薇在澳網兩度打進女單16強，今年除單打尋求佳績，女雙也和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）列頭號種子，要爭取合作的第二座大滿貫金盃。

小威廉絲澳網大威廉絲

延伸閱讀

澳網／籤表出爐 謝淑薇、盧彥勳遇硬仗

澳網／復出首戰籤運硬 盧彥勳強碰法國跳跳人

阿得雷德女網／謝淑薇先盛後衰 單打首輪止步

布里斯本女網／謝淑薇 笑捧女雙新年首冠

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

印尼羽賽／周天成賽後拒受訪 最高恐罰1500美元

2020-01-17 16:10

奧運五環挺立東京台場海上 1/24點燈

2020-01-17 16:48

射箭／東奧國手出爐 女團元老重聚、男團有新血

2020-01-17 00:22

澳網／籤表出爐 謝淑薇、盧彥勳遇硬仗

2020-01-16 23:16

印尼羽賽／王子維落馬 麟洋配成8強僅存台將

2020-01-16 22:07

射箭／完成和蔡辰洋的約定 林佳恩淚崩謝恩人

2020-01-16 19:17

冬青奧／每季兩次體測 滑雪協會青少年培訓放眼冬奧

2020-01-16 18:55

羽球／戴資穎印度以賽代訓 超萌球迷助陣

2020-01-16 18:50

澳網／復出首戰籤運硬 盧彥勳強碰法國跳跳人

2020-01-16 18:34

射箭／無緣東奧國手 彭家楙化失望為動力

2020-01-16 16:27

射箭／東奧國手出爐 女團倫敦奧運班底再聚首

2020-01-16 15:45

澳網／受傷想打被勸退 地主一哥無奈退賽

2020-01-16 13:55

澳網／會外賽首輪 梁恩碩、吳東霖雙雙落敗

2020-01-16 12:05

冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我首登頒獎台

2020-01-16 00:08

射箭／東奧國手選拔 對決不見火藥味

2020-01-16 00:03

澳網／野火造成煙霾 台將會外賽延到今天

2020-01-15 23:53

印尼羽賽／周天成首輪出局 開季前2站僅1勝

2020-01-15 23:48

印尼羽賽／周天成、球后爆冷落馬 王子維突圍

2020-01-15 23:00

澳網／三巨頭齊聚 慈善賽募款助野火重建

2020-01-15 21:47

射箭／動漫迷鄧宇成 秋葉原成東奧動力

2020-01-15 18:34

場內比球技、場外送愛心 日立慈善盃高球賽公益傳愛

2020-01-15 18:13

冬青奧／林威宇、張恩婗闖冰球金牌戰 李玟儀曲道完賽

2020-01-15 17:22

射箭／紅色美甲增喜氣 譚雅婷穩住國東奧資格

2020-01-15 17:22

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26

NBA／老鷹與灰狼達成交易 提格重返亞特蘭大

2020-01-17 10:40

NBA／送走提格只是開端 傳灰狼積極求交易羅素

2020-01-17 10:53

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

NBA／KD復出也不夠 厄文喊籃網要再補強惹議

2020-01-17 11:23

NBA／英格倫飆新高49分 鵜鶘終結爵士10連勝

2020-01-17 12:30

NBA／明星賽第3階段票選 詹皇持續領先全聯盟

2020-01-17 10:46

中職／中信兄弟屏東開訓 林智勝接任隊長

2020-01-16 19:37

MLB／拒隊友扯球衣 亞土維用蜂鳴器偷暗號？

2020-01-17 09:27

棒球／世界棒球台灣排第四 與南韓差距縮小

2020-01-17 08:46

MLB／偷暗號醜聞風暴 大都會與貝爾川協議分手

2020-01-17 07:58

中職／「捕」桃猿江忠垣 葉總肖想4年

2020-01-17 00:50

NBA／得票數更勝柯瑞、衛少 詹皇喊卡盧索「山羊」

2020-01-17 15:20

NBA／傳老鷹還有意補強 捨佐蒙德改攻亞當斯

2020-01-17 11:50

NBA／艾頓生涯首度雙20 太陽三劍客痛擊尼克

2020-01-17 12:03

UBA／連兩年斷台師大連勝 輔大曾祥鈞又扮關鍵人物

2020-01-16 19:34

MLB／大聯盟首位女教練 巨人隊娜坎締造歷史

2020-01-17 11:34

NBA／安戴托昆波甜蜜復仇 率公鹿退綠衫軍

2020-01-17 12:50

羽球／戴資穎印度以賽代訓 超萌球迷助陣

2020-01-16 18:50

NBA／唐西奇生涯第20次大三元 史上第2快

2020-01-17 12:10

NBA／拚到抽筋斷湖人連勝 詹皇也讚佛爾茲神勇

2020-01-17 00:26

中職／建仔披黃衫 恰恰接任三個工作很頭痛

2020-01-17 00:15

MLB／太空人徵總教練 已面試前金鶯名教休瓦特

2020-01-17 11:16

棒球／莊勝雄、郭泰源等強投 入選棒球名人堂

2020-01-16 18:18

中職／兄弟要拚總冠軍 開訓先打破「五鴨」

2020-01-17 00:12

MLB／史布林格一年2100萬美元 薪資仲裁第五高

2020-01-17 08:17

印尼羽賽／王子維落馬 麟洋配成8強僅存台將

2020-01-16 22:07

澳網／籤表出爐 謝淑薇、盧彥勳遇硬仗

2020-01-16 23:16

NBA／勉勵同樣跟腱斷裂網友 KD：保有耐心

2020-01-17 13:00

NBA／首要目標健康 莫蘭特傳婉拒灌籃大賽

2020-01-17 14:20

中職／兄弟3教練支援中華隊？ 劉志威：先內部討論

2020-01-16 19:01

NBA／勇士惜敗金塊吞10連敗 柯爾：為球員自豪

2020-01-17 16:25

中職／洪總以悍將春訓為重 停賽再投入中華隊

2020-01-16 18:02

UBA／高師大放開打拚8強 險破健行不敗金身

2020-01-16 17:24

印尼羽賽／周天成賽後拒受訪 最高恐罰1500美元

2020-01-17 16:10

棒球／拚奧運門票 陳偉殷穿新鞋號召球迷力挺

2020-01-17 11:59

射箭／完成和蔡辰洋的約定 林佳恩淚崩謝恩人

2020-01-16 19:17

6搶1／洪總續掌中華隊兵符 高志綱接投捕教練

2020-01-17 00:20

中職／陳江和加入中華隊待討論 呼籲4隊選手都去拚

2020-01-16 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top