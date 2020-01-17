澳網╱溫布頓命運重演？高芙、大威再度對決

澳網女單首輪，美國天才少女高芙（圖）將繼溫布頓後，再次對上美國老將大威廉絲，上演一場世代對決。 美聯社 分享 facebook

16日公布的澳網女單籤表上，又出現了一組熟悉的名字：美國天才少女高芙（Coco Gauff）將對上美國老將大威廉絲（Venus Williams），重演去年溫布頓的對戰戲碼。

仍然只有15歲，高芙是本屆澳網最年輕的女球員（不算青少年組），大威廉絲則是最老，兩人去年在溫布頓首輪對上，由高芙勝出，也是高芙旋風的起點；如今在年度首場大滿貫，雙方再次對決，相當有看頭。

同區的還有大威的妹妹小威廉絲（Serena Williams）、與挑戰女單連霸的日本前球后大坂直美，如果兩人一路晉級，將在八強碰頭。

小威廉絲若在澳網封后，將追平澳洲網球傳奇女將寇特（Margaret Court）的女網史上個人24座大滿貫冠軍金盃紀錄。身為第八種子、尋求澳網第八冠的小威廉絲將對戰俄羅斯的波塔波娃（Anastasia Potapova）。

大坂直美為第三種子，將於20日對上捷克選手鮑茲科娃（Marie Bouzkova）。

中國球員方面，第27種子王薔如果順利晉級，第三輪可能就要碰到小威廉絲；張帥沒排在種子，首輪對陣曾贏得美網冠軍的史蒂芬絲（Sloane Stephens），彭帥與鄭賽賽首輪則都是碰上會外賽打進來的球員。

世界排名36的台灣好手謝淑薇，首戰運氣也不是太好，抽到排名僅落後一位的普丁塞娃（Yulia Putintseva）；謝淑薇在澳網兩度打進女單16強，今年除單打尋求佳績，女雙也和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）列頭號種子，要爭取合作的第二座大滿貫金盃。