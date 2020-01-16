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澳網／籤表出爐 謝淑薇、盧彥勳遇硬仗

2020-01-16 23:16聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

謝淑薇。 （法新社）
謝淑薇。 （法新社）
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我國女網「小鋼炮」梁恩碩今天在澳網會外賽失利，男將吳東霖和莊吉生也同天落馬，沒能加入「一姊」謝淑薇和傷後復出的盧彥勳會內賽行列，且單打會內籤表唯二台將代表籤運都不佳，盧彥勳第一輪更抽到世界排名第10的法國名將「跳跳人」孟非斯，超過一年半重回賽場的首戰就是高強度挑戰。

澳網會內賽20日點燃戰火，今天下午抽出男單和女單籤表，2018年動右肩手術的盧彥勳，去年賽季整年養傷，今年為東京奧運「最後一博」，但復出第一戰就抽到孟非斯；兩人過往三度對決包括2013年澳網的第二輪，當時盧彥勳拚到決勝盤才以6：8敗陣，相隔七年澳網再碰頭要尋求對戰首勝。

世界排名36的謝淑薇沒能連兩年排上女單種子，首戰對手是世界排名37的哈薩克女將普丁塞娃，不過謝淑薇女雙和捷克搭檔史翠可娃列頭號種子，「台捷組合」要尋求去年溫布頓後的再一座大滿貫金盃，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴也排上女雙第七種子。

眾所矚目的網壇「三巨頭」部分，世界球王「西班牙蠻牛」納達爾在男單籤表上半區領銜，同區的是列第四種子的俄羅斯好手梅德維夫；挑戰澳網第八冠的塞爾維亞前球王約克維奇則和「瑞士特快車」費德勒同處下半區，四強可能正面交鋒。

澳網盧彥勳謝淑薇

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