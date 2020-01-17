射箭／東奧國手出爐 女團元老重聚 男團新血加入

東京奧運中華射箭隊國手昨天全部出爐。 圖／中華射箭協會提供 分享 facebook 二○一二年一起經歷奧運初體驗，我國射箭好手「雷母」雷千瑩、譚雅婷和林佳恩今年東京奧運將再度攜手出征，相隔八年再戰最高殿堂，三人和男子射箭隊代表魏均珩、湯智鈞和鄧宇成目標一致，希望為中華代表團帶回金牌。

除雷千瑩去年世錦賽摘金保障東奧國手資格，另外五位選手都是通過三場選拔賽考驗才取得東奧入場券，譚雅婷和雷千瑩都是連三屆與會，年僅十八歲的湯智鈞和鄧宇成則是奧運新鮮人。

前年雅加達亞運射下男團金牌的湯智鈞笑說，選上奧運國手只是小五開始射箭的目標之一，「還沒圓夢，金牌才是圓夢！」連莊奧運國手的魏均珩則說，他也把自己當菜鳥，「保持初心，和大家一起去玩、去拚。」

上屆里約奧運射下女團銅牌的譚雅婷提到，奧運金牌始終是自己目標，雅加達亞運女團、去年底年終賽個人賽都「銀」恨的她笑說：「參加過很多次國際賽，（金牌）都差一點點，希望這次能完成大家心中一致的目標。」

三名女將八年前就攜手，譚雅婷仍記得自己一支失誤的六分箭，初登奧運才十八歲的她形容，當時女團成員都「菜菜的」，莫名其妙就敗下陣來，但失利後彼此也互相鼓勵，希望三人再一起拚一次奧運，上屆林佳恩沒選上里約奧運國手，今年總算如願。

林佳恩前一次選上代表團國手已是一四年仁川亞運，她自評近年心態成長許多，隊友間的凝聚力也比倫敦初體驗好上許多，「很期待這次東京奧運，想去好好享受一次，認真感受什麼是奧運！」