印尼羽賽／王子維落馬 麟洋配成8強僅存台將

王子維。 歐新社 分享 facebook 中華羽球隊共5組選手闖進印尼名人賽第二輪，但今天僅列男雙第7種子的「麟洋配」李洋／王齊麟突圍成功，包括「羽球王子」王子維在內的另外4組台將都無緣8強。

印尼名人賽屬BWF超級500系列賽，總獎金40萬美元，世界排名15的王子維順昨天以直落二拍下世界排名第14名的泰國瓦查隆，成「一哥」周天成首輪出局後的16強僅存台將，但今天碰世界排名第6的印尼好手喬納坦沒能延續過往6勝2敗的對戰優勢，以兩個15：21讓出勝利。

率先上場的混雙李哲輝／許雅晴，今天也以15：21、17：21不敵列第6種子的陳炳順／吳柳螢，另組混雙李洋／楊景惇經3局大戰以22：20、12：21、12：21敗給列第5種子的印尼對手，挑戰8強門票失利。

中華羽將共有兩組男雙挺進第二輪，先登場的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，碰去年世錦賽摘冠的印尼名將組合阿山／塞提阿萬功敗垂成，以19：21、20：22，直到壓軸登場的「麟洋配」才為台將打下今天唯一勝場。

「麟洋配」目前世界排名第7，今天碰世界排名13的馬來西亞「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強，首局以21：13先下一城，但第二局12：10領先時遭對手連下6分逆轉、以16：21讓出，所幸決勝局3：4落後時打出7：0猛攻，之後就一路領先，並在第2個賽末點以21：17收下勝利。

「麟洋配」明天爭4強對手正是阿山／塞提阿萬，兩組人馬上周才在馬來西亞名人賽上演第7度對決，印尼組合演出20：22、21：18、21：19的逆轉勝，「麟洋配」明天要尋求對戰第3勝。