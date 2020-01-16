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射箭／完成和蔡辰洋的約定 林佳恩淚崩謝恩人

2020-01-16 19:17聯合報 記者曾思儒／即時報導

林佳恩在東京奧運國手選拔賽總排名第一，第二度選上奧運國手。圖／中華射箭協會提供
林佳恩在東京奧運國手選拔賽總排名第一，第二度選上奧運國手。圖／中華射箭協會提供
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倫敦奧運初嘗奧運國手滋味，我國射箭好手林佳恩今天在東京奧運國手選拔賽最終場結束確定拿下總排第1名，和雷千瑩及譚雅婷一同拿到東京奧運參賽權，她特別感謝已故的寒舍集團創辦人蔡辰洋，談及和恩人4年前的約定更忍不住落淚。

林佳恩2012年倫敦奧運初試啼聲後，14年仁川亞運再選上國手，但兩場大賽發揮都不如預期，一度萌生放棄念頭，但蔡辰洋曾鼓勵低潮的她，兩人更約定好2016年要在里約相見，只是蔡辰洋2016年1月中因心肌梗塞過世，林佳恩國手選拔也沒能出線，之後綜合賽會選拔賽也一直成遺珠，直到這次的東奧國手選拔賽才終於脫穎而出。

「我已經經過很多次失敗，我不怕失敗，敢去做自己。」林佳恩談到近年來自己的成長，最大不同在於心態，她也謝謝家人一路無條件的支持，以及所有射箭夥伴們彼此的鼓勵；原本笑著細數感謝對象，當她提到第一個想報告選上東奧國手好消息的人選，「蔡辰洋」的名字才脫口就紅了眼眶

林佳恩哽咽說，蔡辰洋雖離開，自己先前選拔賽也一直錯過機會，但這次「準備好了」，終於在4年後完成一起許下的奧運約定，如今也會抱持「感恩」心態備戰生涯第二度的奧運，期待能好好享受最高殿堂，和隊友一起為台灣拚回最好成績。

東奧中華射箭隊國手經過3場選拔賽確定出征名單，總教練林政賢，女子隊由倪大智率雷千瑩、林佳恩和譚雅婷出征，男子隊由劉展明領軍，隊員有湯智鈞、魏均珩和鄧宇成。

譚雅婷林政賢亞運

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