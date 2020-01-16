親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

Gogoro擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

運動筆記廈馬!威【我穿著台北馬的跑衣跑到廈門馬】【知識】如何突破全馬障礙，教練這樣說！
健行筆記【南投。鹿谷】聽風~雲起。大崙山觀光茶園觀景台南插天山：作為內心世界裡的動物學家
NBA今日最佳球員- Domantas Sabonis (1月16日)今日十大好球 (1月16日)

冬青奧／每季兩次體測 滑雪協會青少年培訓放眼冬奧

2020-01-16 18:55聯合報 記者劉肇育／即時報導

本屆參加阿爾卑斯式滑雪的李玟儀（右）與父親兼教練的李永德（左）。圖／中華奧會提供
本屆參加阿爾卑斯式滑雪的李玟儀（右）與父親兼教練的李永德（左）。圖／中華奧會提供
分享
我國位處亞熱帶，冬季運動相對較不盛行，但依舊有人不斷努力推廣，本屆參加冬青奧阿爾卑斯式滑雪賽事的李玟儀，他的父親兼教練李永德就是其中之一，他強調目前滑雪滑草協會積極從青少年選手開始培訓，期待未來能開花結果。

根據滑雪滑草協會統計，國內滑雪人口主要以休閒為主，雖有兩至三萬人之譜，但參與競技運動畢竟有不小落差。即使目前期待從青少年選手開始培訓，仍面臨訓練成本偏高，以及國內缺乏場地訓練的問題。

所幸在滑雪滑草協會努力之下，尤其理事長林廷芳支持選手培訓計畫，加上協會還與知名滑雪渡假品牌Club Med展開長期合作，逐漸讓我國有志參與滑雪運動的選手，有了到國外移訓的機會，更接近國際水準的訓練環境。

曾任滑雪滑草協會秘書長的李永德強調，目前協會針對11到15歲的選手，先有固定每季兩次的體能測驗，並找出成績相對優秀的選手進行培訓，再透過合作廠商的協助，讓青少年選手挑戰更高的國際舞台。

儘管我國環境對發展冬季運動有很大侷限，但包括政府與合作廠商的資源投入，都讓願意挑戰冬季運動的好手逐漸增加，從本屆冬青奧的參賽人數締造新高就可看出，更可持續努力，展望2022冬季奧運。

延伸閱讀

寧夏拚觀光 村子成網紅

冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我首登頒獎台

冬青奧／4歲起學滑雪 台灣唯一李玟儀首秀未完...

到南韓滑雪搶便宜 酷航單程含稅只要1,788...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

射箭／東奧國手出爐 女團倫敦奧運班底再聚首

2020-01-16 15:45

澳網／復出首戰籤運硬 盧彥勳強碰法國跳跳人

2020-01-16 18:34

射箭／完成和蔡辰洋的約定 林佳恩淚崩謝恩人

2020-01-16 19:17

羽球／戴資穎印度以賽代訓 超萌球迷助陣

2020-01-16 18:50

射箭／無緣東奧國手 彭家楙化失望為動力

2020-01-16 16:27

澳網／受傷想打被勸退 地主一哥無奈退賽

2020-01-16 13:55

澳網／會外賽首輪 梁恩碩、吳東霖雙雙落敗

2020-01-16 12:05

冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我首登頒獎台

2020-01-16 00:08

射箭／東奧國手選拔 對決不見火藥味

2020-01-16 00:03

澳網／野火造成煙霾 台將會外賽延到今天

2020-01-15 23:53

印尼羽賽／周天成首輪出局 開季前2站僅1勝

2020-01-15 23:48

印尼羽賽／周天成、球后爆冷落馬 王子維突圍

2020-01-15 23:00

澳網／三巨頭齊聚 慈善賽募款助野火重建

2020-01-15 21:47

射箭／動漫迷鄧宇成 秋葉原成東奧動力

2020-01-15 18:34

場內比球技、場外送愛心 日立慈善盃高球賽公益傳愛

2020-01-15 18:13

歐足╱塞蒂恩掌巴薩帥印 「榮幸能執教梅西」

2020-01-15 17:57

冬青奧／林威宇、張恩婗闖冰球金牌戰 李玟儀曲道完賽

2020-01-15 17:22

射箭／紅色美甲增喜氣 譚雅婷穩住國東奧資格

2020-01-15 17:22

印尼羽賽／周天成首輪爆冷出局 王子維晚間登場

2020-01-15 16:53

澳網／野火煙霾籠罩墨爾本 會外賽延後開打

2020-01-15 13:24

印尼羽賽／周天成戰香港二哥 桃田賢斗上午出院

2020-01-15 10:12

澳網／莊吉生會外賽過頭關 拚戰還得抗空汙

2020-01-15 00:36

東奧／蔡辰威育苗獲名譽博士 將任中華隊總領隊

2020-01-15 00:30

射箭／17歲射箭新秀 永豐高中施孟君表現超搶眼

2020-01-14 21:45

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

經典賽／中華隊免打資格賽 中職、棒協不主辦

2020-01-16 11:37

NBA／佛爾茲大三元扮刺客 魔術中止湖人9連勝

2020-01-16 14:33

6搶1／中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

2020-01-16 12:45

NBA／威廉森處女秀戰馬刺 鵜鶘：沒有時間限制

2020-01-16 08:18

NBA／安東尼雙十痛擊前東家 拓荒者賞火箭連敗

2020-01-16 15:19

NBA／唐西奇助獨行俠3連勝 再創大三元紀錄

2020-01-16 15:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

NBA／林來瘋歧視爭議美好結尾 當事人成神父感激林書豪

2020-01-16 17:10

NBA／未正面回答復出時間 湯普森藉機調侃柯瑞

2020-01-16 11:30

中職／披兄弟40號球衣 王建民親自說明轉隊原因

2020-01-16 16:53

NBA／無意再戰灌籃大賽 卡特留精力拚最後一季

2020-01-16 10:52

NBA／聯盟撤銷技術犯規 德羅展：一點也不意外

2020-01-16 08:58

NBA／助攻超越好友保羅？ 詹姆斯：不會互噴垃圾話

2020-01-16 16:46

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

NBA／活塞4人得分破20分 客場大勝綠衫軍

2020-01-16 12:40

印尼羽賽／周天成、球后爆冷落馬 王子維突圍

2020-01-15 23:00

MLB／柯拉坦承做錯事 紅襪開訓可能沒教頭

2020-01-16 08:49

NBA／落選菜鳥納恩狂轟33分 熱火末節力壓馬刺

2020-01-16 12:20

NBA／柯瑞妹夫合約轉正 與勇士簽下3年複數約

2020-01-16 09:57

MLB／大都會對評論敏感 塔薛爾拉要貝爾川下台

2020-01-16 09:32

6搶1／署長說服洪一中 感謝中山女高「助攻」

2020-01-16 16:47

中職／整年都一樣模式 曹竣崵：國內暗號太單純

2020-01-15 23:43

棒球／以色列奧運不被看好 教頭相信奪牌機率5成

2020-01-15 20:34

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

MLB／偷暗號醜聞延燒 紅襪難全身而退

2020-01-15 23:41

6搶1／洪一中續任中華隊教頭 教練團僅公布4人

2020-01-16 16:41

NBA／對位哈登不怯場 莫蘭特：我享有很多樂趣

2020-01-15 23:47

日職／「很多人比我好」中田翔對奧運興趣缺缺

2020-01-15 22:07

中職／開訓穿POLO衫 副領隊恰恰被誤認是翻譯

2020-01-16 16:22

NBA／拉文連5場至少25分 隊史自喬丹後首見

2020-01-16 13:52

NBA／柯瑞邀打電玩 安戴托昆波：他很有趣

2020-01-16 15:25

澳網／三巨頭齊聚 慈善賽募款助野火重建

2020-01-15 21:47

NBA／小加索回歸助陣 暴龍退雷霆避免連敗

2020-01-16 11:50

中職／林岳平對過3教頭 葉君璋打擊率3成57

2020-01-16 10:40

NBA／哈里斯34分領軍 76人主場破網斷2連敗

2020-01-16 11:12

NBA／借豪宅供雷納德招募喬治？ 記者稱德瑞克不知情

2020-01-16 16:40

冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我首登頒獎台

2020-01-16 00:08

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26

中職／高建三驚人出賽636場 陳禹勳本錢會超越

2020-01-16 13:33

澳網／受傷想打被勸退 地主一哥無奈退賽

2020-01-16 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top