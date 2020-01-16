羽球／戴資穎印度以賽代訓 超萌球迷助陣
世界排名第2的我國羽球「一姊」戴資穎，下周將啟程印度參加印度羽球超級聯賽，所屬的班加羅爾暴龍羽球隊先送上一支球迷拍攝的影片歡迎小戴，影片中3歲女孩童言童語喊要「冠軍」模樣萌度爆棚。
印度羽球超級聯賽本月20日開戰，賽程將進行到2月9日，今年共有7支隊伍，包括地主名將辛德胡、印尼老將蘇吉亞托、南韓好手李龍大和申白喆、華裔美籍女將張蓓雯、香港黃永棋等各國好手都有參賽；小戴2013年和17年都曾參加印度羽球超級聯賽，去年底再以770萬盧比被衛冕軍班加羅爾暴龍羽球隊標下，成為聯賽最高身價的女將。
啟程印度前，小戴先收到球隊送的暖心小禮物，主角是一名年僅3歲的班加羅爾暴龍羽球小球迷，她除了拿球拍四處跑動，更振臂為小戴加油，最後還模仿暴龍吼叫，讓小戴在社群平台上發文喊可愛，形容小球迷的加油「實在太有力量啦」。
小戴將和教練賴建誠和防護員王詩婷一同前往印度，由於賽期適逢農曆新年，小戴今年將在印度過年。
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