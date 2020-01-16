澳網／復出首戰籤運硬 盧彥勳強碰法國跳跳人

盧彥勳為澳網復出苦練，但首輪將遭遇強敵孟非斯。 擷圖自盧彥勳臉書粉絲團 分享 facebook

我國網球好手盧彥勳傷後復出第一站從20日登場的澳網出發，但籤運不是太好，第一場就抽到世界排名第10的法國名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），「一姊」謝淑薇首戰則要碰世界排名37的哈薩克女將普丁塞娃（Yulia Putintseva）。

36歲的盧彥勳最近一次出賽紀錄是2018年5月，之後動了右肩手術暫別網壇，相隔一年多才重回戰場：他澳網最佳成績是2009年和12年的第三輪，最近兩次都是首輪出局，和孟非斯過往則交手過3次都吞敗仗，包括2013年澳網的五盤大戰，當時盧彥勳決勝盤拚戰到6：8才敗陣。

世界排名36的謝淑薇，首戰運氣也不是太好，抽到排名僅落後1位的普丁塞娃；謝淑薇在澳網兩度打進16強，今年除單打尋求佳績，女雙也和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strýcová）列頭號種子，要爭取合作的第2座大滿貫金盃。

澳網今天下午抽出男單和女單籤表，尋求男單衛冕的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和去年ATP年終賽封王的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）落到同區，現任球王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）挑戰金盃的過程則可能碰到俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）和奧地利汀恩（Dominic Thiem）。

挑戰女單連霸的日本前球后大坂直美和美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）同區，有可能8強碰頭，大威廉絲（Venus Williams）和美國天才少女高芙（Coco Gauff）則是首戰碰頭、重演去年溫布頓的對戰戲碼。