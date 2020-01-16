射箭／無緣東奧國手 彭家楙化失望為動力

彭家楙無緣東奧正選國手。圖／中華射箭協會提供 分享 facebook

去年和中華射箭女團帶回東京奧運門票，彭家楙上月還登上第一屆中華企業射箭聯賽的「箭后」，但東京奧運國手選拔第3場被世錦賽隊友譚雅婷「超車」，最終在選拔賽總排名落到第3，錯過東奧正選機會。

「我以為我會哭，結果還好。」今天結束選拔賽後一如往常收弓、整理裝備，彭家楙被太陽曬得紅通通的臉蛋沒有太多情緒，她正向說：「不是說這場沒選到，之後就沒有了，這次會是之後很大的動力。」

她和「雷母」雷千瑩和譚雅婷去年世錦賽除射回東奧門票，最終更在女團摘金，個人賽也奪金的「雷母」保障一張東奧資格，剩下兩張東奧門票透過3場選拔賽產生；林佳恩從第一場就維持領先，彭家楙和譚雅婷上演「老二爭奪戰」，最終最年輕的彭家楙落到第3，只成候補。

23歲的彭家楙坦言，這次東奧國手選拔「是第一次對自己期望那麼高」，但給自己太多壓力，前兩場選拔賽其實調整就不是太好，「是滿可惜的，不過比賽還是要比，就好好把比賽完成。」

獲得保障名額的「雷母」今天也特別南下到屏東大仁科大，她也以過來人身分安慰勉勵所有選手，「未來還有很長的路要走，都要抱持正向的心態，大家也都是為台灣自己在努力。」

經過3場選拔賽，中華射箭隊出征東京奧運名單確定，總教練林政賢，女子隊由倪大智率雷千瑩、林佳恩和譚雅婷出征，男子隊由劉展明領軍，隊員有湯智鈞、魏均珩和鄧宇成，備選選手則是彭家楙和蘇于洋。